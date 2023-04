Na quarta-feira (12), a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, realizou uma reunião com a presença do presidente da 16ª Subseção da OAB-Formiga, Aécio Coutinho, e da presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica da entidade, Natália de Castro Cruz.

O encontro contou, também, com a participação dos coordenadores e técnicos dos Cras, do Creas, da equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (Polícia Militar), da supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Lindamar Azarias, e do secretário de Desenvolvimento, Humano Anuar Teodoro Alves.

Durante a reunião, foi apresentado aos representantes da OAB o trabalho em rede que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e demais parceiros na prevenção à violência doméstica, bem como o acolhimento e o acompanhamento das vítimas. O objetivo é aumentar a rede de proteção, contando, também, com o apoio da entidade.

De acordo com o presidente da OAB, Aécio Coutinho, “a reunião foi muito importante para o conhecimento das ações desenvolvidas pela administração municipal e, também, para alinhar as ações de prevenção e acompanhamento, buscando um atendimento ágil e eficaz às vítimas”, explicou.