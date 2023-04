Em março de 2023, o custo médio da cesta básica de alimentos em Divinópolis foi de R$ 611,77 (seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos), apontou pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico-sociais (NEPES) da Faculdade Una Divinópolis, integrante do Ecossistema Ânima. Uma redução de 4,61% em relação a fevereiro, quando o custo da cesta foi de R$ 641,33 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

De acordo com o professor universitário e coordenador do NEPES/Una, Wagner Almeida, houve redução significativa no preço da batata inglesa (31,87%). “A justificativa para isto é que o volume ofertado foi alto, em virtude da colheita da safra das águas, o que diminuiu o preço no varejo” explicou. A pesquisa captou também redução no preço da banana (18,85%) e do óleo (9,70%). Para este último, a baixa demanda externa do grão e o avanço da colheita no Brasil foram os fatores que pressionaram o preço para baixo; além disso, os altos preços praticados no varejo inibiram a demanda.

Apesar de pequena, a redução no preço da carne bovina também impactou no resultado (redução de 3,33% em relação a fevereiro no preço médio do quilo da carne bovina de primeira). Para Wagner, uma das causas para essa redução foi a suspensão das exportações para a China, pelo período de um mês, o que fez com que o valor da arroba caísse em março.

De acordo com o levantamento realizado em Divinópolis no mês de março/2023, estima-se que o Salário Mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.139,49, valor que corresponde a aproximadamente 3,9 vezes o piso nacional vigente de R$ 1.302,00. Conforme metodologia adotada pelo Dieese, o cálculo é feito levando em consideração uma família de quatro pessoas, composta por dois adultos e duas crianças, que por hipótese, consomem como um adulto (DIEESE, 2022). Pode-se inferir que este seria o orçamento total capaz de suprir as despesas com alimentação, moradia, vestuário, educação, higiene, transporte, saúde e lazer de um trabalhador e de sua família.

Sobre a pesquisa

A pesquisa constante desta edição foi realizada entre os dias 22 e 28 de março/2023 com o levantamento de preços em 06 supermercados do município de Divinópolis, localizados nos bairros Bom Pastor, Catalão, Centro e Santa Clara, os quais possuem em sua estrutura açougue, padaria e hortifrúti. Esta cesta, chamada Cesta Básica de Alimentos, composta por 13 produtos alimentícios, seria suficiente para o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta, durante um mês, contendo quantidades balanceadas de todos os nutrientes necessários a manutenção da saúde.

