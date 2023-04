A Prefeitura de Itaúna, por meio da Secretaria Municipal de Administração, informa que realizará na próxima quarta-feira (19), o leilão de nove imóveis de propriedade do Município, situados nos bairros Belvedere, Lourdes, Parque Jardim Santanense, JK, Várzea da Olaria e Veredas.

O tipo de julgamento obedecerá ao quesito de maior lance por item. O início será às 08h30, no Auditório Yoná Tupinambás, localizado na sede principal da Prefeitura. A “Proposta Comercial” e a documentação enumerada em Edital deverão ser entregues ao leiloeiro oficial designado pela Portaria nº 5.873/2021 no momento do início da Sessão Pública.

A visita aos imóveis é facultativa e poderá ser agendada de segunda a sexta, até o terceiro dia útil que antecede à realização da Sessão Pública, com Renato Aparecido Glória de Campos (Setor de Patrimônio da Prefeitura) pelo telefone (37) 3249-9599.

Todas as informações acerca deste certame já foram devidamente publicadas no Jornal Oficial do Município e em órgãos de imprensa especializados, obedecendo descrições contidas no Edital e seus anexos, e em conformidade com as Leis Municipais nº 5.080/2016, n.º 5.868/2022, nº 5.840/2022 e n.º 5.832/2022.

Fonte: Prefeitura de Itaúna