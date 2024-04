Na tarde dessa quarta-feira (10), o Corpo de Bombeiros foi informado sobre a colisão entre duas motocicletas na avenida Doutor Henrique Braga, no Centro de Formiga.

Os bombeiros se depararam com uma jovem, de 19 anos, que estava na garupa de uma das motocicletas, sentada na calçada, sem o uso do capacete, apresentando-se consciente e com uma contusão no pé direito.

A equipe prestou os primeiros socorros à vítima que, em seguida, foi encaminhada para UPA, onde foi repassada aos cuidados da equipe médica de plantão para atendimento médico.

Fonte: Corpo de Bombeiros