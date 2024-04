O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde dessa quarta-feira (10) para socorrer uma jovem, de 18 anos que havia sofrido uma queda da motocicleta.

Os bombeiros compareceram na avenida |Paulo Lins, no centro de Formiga, e se depararam com a vítima sentada, já sem o uso do capacete, apresentando-se consciente, orientada, com uma contusão no pé, escoriação no braço e amparada por populares.

A equipe prestou os primeiros socorros à vítima que, em seguida, foi encaminhada para UPA, onde foi repassada aos cuidados da equipe médica de plantão para atendimento médico.

Fonte: Corpo de Bombeiros