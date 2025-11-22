Um grave acidente envolvendo múltiplos veículos deixou uma vítima fatal e outras cinco pessoas feridas nessa sexta-feira (21), na MG-170, km 36, próximo a Lagoa da Prata.

O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos, a Polícia Militar Rodoviária e equipes do SAMU atuaram na ocorrência.

O acidente ocorreu por volta das 12h30 e envolveu quatro veículos: dois caminhões e dois automóveis. Quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a Polícia Militar Rodoviária já controlava o trânsito, enquanto uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU prestavam os primeiros atendimentos às vítimas.

Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas. Uma delas foi encaminhada ao hospital, três apresentavam ferimentos leves, e uma vítima um homem de 67 anos, morador de Lagoa da Prata — foi encontrada presa às ferragens já em óbito.

Após a realização dos trabalhos periciais, os bombeiros efetuaram o desencarceramento da vítima, que foi entregue à Funerária São Francisco, de Lagoa da Prata.

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a importância da atenção no trânsito, do respeito às normas de circulação e da adoção de cuidados redobrados em rodovias para evitar acidentes graves.

Com informações do CBMMG