A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (20), um homem de 18 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Alto da Praia, em Formiga. A ação ocorreu após informações recebidas pela corporação indicando a possível prática criminosa na região.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram sua prisão. No local, foram apreendidos um revólver calibre .32, munições, 14 papelotes de cocaína, uma porção de maconha, dois pés de maconha, dois telefones celulares e R$ 210 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material recolhido, para as demais providências legais.

Com informações da PMMG