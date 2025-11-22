Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Metade de Uberlândia está endividada

Um levantamento realizado pela Serasa apontou que Uberlândia tem mais de 350.681 pessoas inadimplentes, o que representa quase 50% da população total, que é de 725.536 habitantes. Os dados mostram ainda que o número total de dívidas ativas na cidade ultrapassa 1,7 milhão, que juntas somam um valor superior a R$ 2,6 bilhões, sendo uma média de R$ 7.481,88 por endividado. Para auxiliar os inadimplentes a regularizarem o nome, a Serasa realiza até o dia 30 de novembro o Feirão Limpa Nome, com ofertas e condições exclusivas para renegociar os débitos diretamente com os credores. (Diário de Uberlândia)

13º injeta R$ 34 bilhões em Minas

O13º salário deve movimentar cerca de R$ 34 bilhões na economia mineira até o fim do ano. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), esse montante representa perto de 3% do PIB de Minas. O valor previsto para Minas representa 18,6% da quantia destinada ao Sudeste, estimada em R$ 183,2 bilhões. No Estado, cerca de 10,2 milhões de pessoas devem receber o 13º salário em 2025, um valor médio de R$ 2.970 por beneficiário. Os trabalhadores do setor formal, sejam celetistas ou estatutários, correspondem a 58,2% dos beneficiários em Minas Gerais, totalizando 5,937 milhões de pessoas. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Congonhas com ar em níveis críticos

Um levantamento realizado por pesquisadores da UFMG revelou níveis críticos de poeira no ar em Congonhas, cidade marcada pela intensa atividade mineradora. O estudo identificou concentrações acima dos limites da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) — referência internacional no controle da poluição atmosférica — e superiores às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).Os resultados fazem parte do Inventário de Emissões Atmosféricas – ano base 2023, que será apresentado no dia 24 de novembro, às 14h, no Museu de Congonhas. (Correio da Cidade – Conslheiro Lafaiete)

Santa Casa BH entre as 100 melhores

Considerada a maior premiação do terceiro setor brasileiro, o Prêmio Melhores ONGs certificou a Santa Casa BH mais uma vez como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. O anúncio foi feito na quinta-feira (13). É a sétima vez que a instituição aparece na lista desde que a premiação foi criada, em 2017. O Prêmio Melhores ONGs é realizado pela Certificadora Social e reconhece o trabalho prestado pelas instituições não governamentais no Brasil. Em 2025, ela destacou aquelas que apresentaram boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Norte obtém habilitação em Oncologia

Por meio da Portaria 3.451, publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira (17), o Ministério da Saúde habilitou a terceira Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) para o atendimento de demandas de pacientes da ma- crorregião de saúde do Norte de Minas. A instituição contemplada é o Hospital Regional de Janaúba que, em junho de 2024 iniciou as atividades do Hospital do Câncer Marcone Cleber Silva Oliveira, com o atendimento de pacientes residentes nas microrregiões de Janaúba/Monte Azul e Manga. (Novo Jornal de Notícias)

JF entre as mais seguras do Brasil

Juiz de Fora se destacou no cenário nacional ao ser reconhecida como a sexta cidade mais segura do Brasil entre os municípios com população superior a 500 mil e inferior a 1 milhão de habitantes. O dado integra o anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde. A prefeita Margarida Salomão afirmou que o resultado reforça a eficácia das políticas públicas implementadas na área de segurança. Segundo ela, o município avançou graças ao investimento em inteligência e à integração entre as forças de segurança. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

