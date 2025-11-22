A influenciadora Juliana Oliveira, conhecida nas redes sociais como Juju do Pix, deu início ao processo de reconstrução facial após anos convivendo com deformações provocadas pela aplicação de óleo mineral no rosto. A primeira cirurgia corretiva foi realizada na quinta-feira (20), em São Paulo, pelo médico Thiago Marra, em parceria com o Hospital Indianápolis.

O procedimento marca o começo de uma série de intervenções planejadas para recuperar a autoestima da influenciadora e ajudá-la a retomar sua vida profissional. Nas redes sociais, o médico responsável celebrou o resultado inicial. “Fizemos um procedimento conservador, como combinado, mas ainda assim conseguimos retirar muita pele e tecido”, afirmou Marra em nota.

Natural de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, Juju do Pix, uma mulher trans, relatou que passou pelo procedimento estético em 2017 com o objetivo de feminilizar os traços do rosto. Contudo, o que deveria ser uma cirurgia de embelezamento resultou em deformações graves. A clínica clandestina que realizou o procedimento afirmou ter aplicado silicone industrial, mas, posteriormente, ela descobriu que foram utilizadas 21 seringas de óleo mineral.

A cirurgia reparadora realizada na quinta-feira não teve custos para a influenciadora. Segundo o médico, o tecido facial estava “duro, enrijecido, totalmente impregnado por óleo mineral — exatamente como mostrado na ressonância”.

Ainda conforme Marra, esta é apenas a primeira etapa do tratamento: “Retiramos o máximo de pele possível neste primeiro momento, dentro da segurança. Em uma segunda etapa, com o tecido mais recuperado e após observarmos a resposta do corpo dela, vamos poder retirar ainda mais para melhorar ainda mais o resultado.”

Com a primeira cirurgia concluída e considerada bem-sucedida, Juju do Pix inicia uma nova fase em busca da reconstrução facial e da recuperação emocional. As próximas etapas do processo deverão ocorrer após a cicatrização e avaliação da resposta do organismo, trazendo novas expectativas para que a influenciadora possa retomar sua rotina e seus projetos profissionais.

Com informações do Itatiaia