O Instituto Tatame do Bem tem ampliado seu compromisso com o desenvolvimento humano e comunitário por meio de uma parceria com estudantes do 4º período de Psicologia Comunitária. A iniciativa tem promovido uma troca significativa de experiências e conhecimentos, resultando em impactos concretos no cotidiano dos participantes atendidos na unidade Novo Horizonte.

Sob orientação do professor Carlos Eduardo, os estudantes têm conduzido atividades que fortalecem a escuta, ampliam vínculos e estimulam reflexões importantes no contexto comunitário. Rodos de conversa, dinâmicas e intervenções planejadas têm contribuído para tornar o espaço mais acolhedor, participativo e transformador.

A colaboração evidencia o potencial da psicologia como instrumento de mudança social, auxiliando no desenvolvimento da autonomia, do bem-estar e do sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes acompanhados pelo Instituto.

O fundador do Instituto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, agradeceu ao professor Carlos Eduardo e ao coordenador do curso de Psicologia, Mardem, destacando a importância da união de esforços. “Parcerias como esta mostram que, quando conhecimento e compromisso social caminham juntos, toda a comunidade ganha. Agradeço aos estudantes pelo empenho, pela dedicação e pela sensibilidade com nossos participantes”, afirmou.

Com iniciativas como essa, o Instituto Tatame do Bem segue fortalecendo laços e construindo oportunidades, integrando educação, esporte, cuidado e transformação social em suas ações.

Com informações do Tatame do Bem