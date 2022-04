O modelo do contrato por obra, em prática em todas as TVs nos seus trabalhos da dramaturgia, também põe fim em alguns rótulos que foram usados por muito tempo.

Durante décadas, porque os vínculos contratuais eram extensos, centenas de artistas passaram a ser conhecidos como “atores globais”. Foi quase que uma senha milagrosa na vida de muitos deles, na hora de fechar campanhas publicitárias e até fazer presença em bailes de debutantes ou casamentos.

Só que o mundo mudou. Hoje, um ator ou atriz, que está em uma novela na Globo, já tem o seu empresário ou agente negociando com a Record – e vice-versa.

Olha a lista de alguns casos recentes: Ricky Tavares, após “Gênesis” (R), foi para “Além da Ilusão” (G). Caio Manhente estava na Globo, foi para a Record, voltou para a Globo e agora assinou com o Disney+. Julia Guerra, antes de “Reis”, gravou para os primeiros capítulos de “Pantanal”. Cláudio Cinti, saltou de “Além da Ilusão” para “Todas as Garotas em Mim”. E, parando por aqui, tem ainda a Erika Januza que acertou com Globoplay, Disney e Netflix quase de uma vez. É um movimento daqueles, difícil até de acompanhar.

Está chegando

Nos próximos dias, “Além da Ilusão”, da Globo, terá novos reforços na trama, por exemplo, o caso de Marisa Orth.

Margô Gauthier, vivida por ela, é uma veterana vedete do teatro de revista, prática e decidida, mentora de Iolanda (Duda Brack) e aliada do vilão Joaquim (Danilo Mesquita). Finge que é francesa e esconde o nome verdadeiro, Margarida.

É o seguinte:

O novo trabalho da Leonor Corrêa vai começar pelo acervo histórico da Band. Transformar muita coisa do que tem lá, em documentários e até séries se for o caso.

Vale destacar

Várias produtoras, ao longo desses últimos tempos, se serviram do arquivo da Band para a realização de seus trabalhos. Pagaram, claro, pela minutagem.

A partir de agora, no entanto, há o desejo de explorar muita coisa que tem lá guardado.

Presta atenção

O SBT tem, hoje com a Liga dos Campeões e Libertadores, dois dos maiores direitos esportivos e que mexem diretamente com os torcedores dos principais times da Europa e do nosso continente.

Só que não sabe usá-los convenientemente. Por que não uma programação de apoio. Por que tanta resistência?

Por outro lado

Por maior que seja a distância ou o tempo sem pisar lá, Silvio Santos continua mandando em tudo.

E, pelo que se observa, não está poupando ninguém. Entre as determinações mais recentes, o fim de programas das filhas, Patrícia e Silvinha Abravanel, “Vem Pra Cá” e o “Bom Dia & Cia”.

Liberada

Atriz, cantora e compositora, Karla Hill é Iana na primeira temporada de “Reis”, em sua estreia na TV, após trabalhos no cinema, teatro e publicidade. A personagem acabou de entrar em cena.

Já liberada das gravações, Karla acompanha a exibição e vive a expectativa de próximos convites.

No Sul

Foi concluída em Gramado mais uma etapa de gravações da série “Todas as Garotas em Mim”, prevista para estrear em maio na Record.

Esta das mais importantes. As equipes captaram dezenas de cenas em cerca de 40 locações.

Por sua vez

“Cara & Coragem”, próxima na fila das 19h da Globo, já está acelerando suas gravações, entre locações como Paquetá, cidade cenográfica e estúdio. Tudo no Rio.

E também com direito a imagens aéreas, movimentando personagens do Marcelo Serrado, Taís Araújo e Paolla Oliveira. A direção-geral é de Adriano Melo.

Vale tudo

Na Rede TV!, a partir de agora, todos os programas terão que apresentar um número mínimo de Ibope. Ninguém está livre. Chega de traço ou zero alguma coisa.

Vale o que quiser, desde que se atinjam os fins. Dá até medo imaginar o que pode vir por aí.

Compasso de espera

Na Band está resolvido que vai ter um programa de humor, com a turma do “Café com Bobagem”, Moacyr Franco, Fafy Siqueira, Marcelo Médici e, provavelmente, Gorete Milagres.

Mas, por enquanto, está em análise de custo. Se tudo correr nos conformes, a ideia é gravar nos estúdios da Vera Cruz.

Emoção

Desde a sua saída da Globo, Benedito Ruy Barbosa, em seu sítio em Sorocaba, não acompanhou mais nenhuma novela.

Voltou agora com a sua “Pantanal”, adaptada pelo neto Bruno Luperi. Confessa que está bem feliz com o que está assistindo.

Bate – Rebate

Andreia Horta, depois de encerrar “Um Lugar ao Sol”, também concluiu sua participação em “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay…

… A série conta a história de Chitãozinho e Xororó, que são interpretados pelos irmãos Felipe e Rodrigo Simas.

Primeiro encontro de Ana Maria Braga no estúdio, com o “suposto filho do Louro José”, está previsto para a edição desta quarta-feira no “Mais Você”.

O ator e cantor Naice é mais um nome confirmado no elenco da série “A Magia de Aruna”, nova produção do Disney+, como um professor de química.

Conforme noticiado por aqui, o ex-jogador Edmílson está de volta ao SBT para comentar partidas da Libertadores e da Champions League.

Renata Maron, apresentadora do Terraviva, foi a vencedora da 2ª edição do prêmio Mulheres Positivas, na categoria Agronegócio.

As obras no pátio da Band foram concluídas…

… A torcida dos funcionários agora é pela volta dos food trucks.

A vida na Comunidade da Cruzada, instalada no metro quadrado mais valorizado do Rio, o Leblon, é o tema de um documentário do departamento de jornalismo da Record, no Rio…

… E que já está disponibilizado no PlayPlus.

C´est fini

Pela ordem, logo depois do “BBB” a Globo voltará suas atenções para o “The Voice Kids” e “No Limite”, seguido de “Mestre do Sabor”, no segundo semestre. E, por aí também vai precisar encontrar espaço para o “The Voice”.

E o apresentador? Segue o André Marques? Ou pode pintar o Tadeu? Ou uma outra aposta?