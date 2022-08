Fica a pergunta: o que será do canal Combate, após o acerto da Band para as transmissões do UFC?

Importante levantar a questão, porque além deste acordo sabe-se que existe o interesse dos organizadores, daqui em diante, em trabalhar com um aplicativo próprio e explorar todas as suas iniciativas.

Diante do estabelecido, a Band fará a transmissão de 12 eventos anuais e irá também trabalhar na promoção desta plataforma.

O dinheiro que sempre foi dividido com o Combate, entende-se, agora, será puxado para os cofres dos próprios organizadores.

Uma situação que tem semelhanças com a TV Conmebol. Com a venda total dos direitos de transmissão da Libertadores da América e Sul-Americana para TVs abertas e fechadas, a partir do ano que vem, o que poderá sustentar a sua existência? Ponto de interrogação mesmo.

Aquecimento

Depois de viver Michal em “Gênesis”, Jessica Juttel está em avançado trabalho de preparação para seu segundo trabalho na Record. Ainoã surgirá na quarta temporada de “Reis”.

A personagem faz parte da Família Alon, que também reúne Alexandre Barros – Alon, Hall Mendes – Efraim e Rayanne Morais – Chaya.

Fase das batalhas

Mas nem só de intrigas e romances serão os próximos capítulos de “Reis”. Há uma enorme expectativa em relação à fase das batalhas.

Os confrontos exigiram muito das equipes responsáveis e prometem ser o ponto de destaque da trama.

Gravando

Depois de passar dez dias no Acre, envolvida com os trabalhos da série de ficção “Tará” para o Disney Plus, Xuxa já iniciou a fase de gravações em São Paulo.

Há todo um cuidado da produção para que nada vaze antecipadamente.

A ponto de

Todos os envolvidos com a produção de “Tará” têm evitado o uso de celulares, principalmente as suas câmeras, durante a realização do trabalho.

Há um cuidado enorme para que nada sobre a caracterização da Xuxa seja divulgado.

Outro horário

Lícia Manzo já tem combinado um novo trabalho na Globo. O último foi “Um Lugar ao Sol”.

Este próximo, no entanto, será para as 18h.

Parte musical

Em se tratando das próximas novelas da Globo, como já é tradição nos trabalhos de Gloria Perez, em “Travessia” também haverá um cenário para apresentação de cantores e grupos musicais.

E, como sempre aconteceu, com toda uma amarração na história.

Futura – 25 anos

Leticia Sabatella é uma das convidadas da temporada especial da série “Entrevista”, como parte das comemorações dos 25 anos do Canal Futura, em setembro.

Com apresentação de Tony Bellotto, que marcou época na apresentação do “Afinando a Língua”, a série vai receber convidados que fizeram parte da história do Canal. Estreia dia 5, às 20h45.

No ensaio

Eri Johnson já está com tudo praticamente pronto para a estreia do “Eri Pinta, Johnson borda”, dia 3 de setembro, no Teatro Renaissance, em São Paulo.

Apresentações sempre aos sábados.

Nome é trabalho

Momentaneamente fora da TV, Carol Castro é uma das atrizes mais chamadas para trabalhos no streaming e cinema. Não para.

É um atrás do outro. Uma das últimas foi “Natureza Morta”, do canal Cine Brasil TV.

Bom momento

A série “Bom Dia, Verônica”, em sua segunda temporada, já é um grande sucesso na Netflix, e desde o lançamento. Tainá Müller, protagonista, falou à coluna sobre este momento tão especial:

“Eu fico vibrante e feliz, depois desse trabalho tão desafiador, com um tema tão delicado e gravado durante a pandemia, estar sendo bem recebido assim. A expectativa era alta pra segunda temporada, mas termos estreado no Top 1 da Netflix e mantendo uma alta posição no Top 10 mostra que o público está gostando bastante.”

Bate – Rebate

· Além de Marcela Fetter, atriz que interpreta a jornalista Érica, Liza Del Dala, a Miriam, também já se despediu das gravações de “Pantanal”.

· Jovem Pan tem tomado providências para encontrar um tom mais equilibrado na sua programação…

· … Até os choques de opinião, que até aqui sempre foram muito intensos, terão que ser mais moderados.

· Temporada do “MasterChef”, da Band, está concluindo os seus trabalhos.

· Com quatro episódios, o Canal Bis estreia neste sábado, 23h, a série “Barão 40”, comemorativa aos quarenta anos de história da banda “Barão Vermelho”…

· … Entre os convidados, Chico César, Marcelo Caldi, Samuel Rosa e Jade Baraldo, além de Frejat, um dos seus fundadores.

· Glória Perez, agora para estrear “Travessia”, segue como exceção na dramaturgia da Globo…

· … É a única que não trabalha com colaboradores na autoria das suas novelas…

· … E o hábito de escrever em pé também não foi abandonado.

C´est fini

Com a executiva Monica Albuquerque à frente, a HBO Max vai marcar presença no evento que abre a programação do 50° Festival de Cinema de Gramado, o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, nesta próxima segunda-feira.

A HBO Max apresenta o painel “Por que o Streaming está conquistando os talentos no Brasil?” e participa da mesa de conversa O Poder Feminino no Streaming.