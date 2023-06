Neste sábado, 10, será realizado o concurso “O Melhor Queijo de Alagoa”, em Alagoa, Sul de Minas. O evento faz parte da programação do XII Festival do Queijo e do Azeite. O Queijo Artesanal Alagoa é uma tradição passada de geração em geração na cidade. O júri é composto por estudiosos da produção queijeira e profissionais de gastronomia. Serão avaliados aspectos como apresentação (formato e acabamento) e cor (uniforme ou manchada), na parte externa. Após partidos, serão analisadas textura (olhaduras e granulação), consistência (dureza e untuosidade), paladar e olfato (sabor e aroma) dos queijos. Os dez primeiros colocados em cada categoria serão classificados para o concurso estadual. (Andradas Hoje – Andradas)

Fecomércio na Rua chega em Araxá

De 15 a 18 de junho, Araxá recebe o projeto “Sistema Fecomércio MG na Rua”. O evento tem o objetivo de levar à população local uma programação gratuita com oficinas, palestras, atendimentos de saúde, atividades de lazer, shows, por meio dos caminhões do Sesc e da carreta Senac, e promoções exclusivas no comércio da cidade. A ação ocorre no pátio do Estádio Municipal Fausto Alvim (Av. Imbiara, 640 – Centro), quinta e sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 20h; e domingo, das 7h às 17h. Voltada à integração dos comerciantes, prestadores de serviços e sindicatos empresariais, a iniciativa já percorreu sete cidades mineiras e, a previsão é de que, até o final do ano, esteja presente em outras nove. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Asfalto Caeté/Barão de Cocais 45% executado

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), segue com as obras de pavimentação da MGC-262, trecho que liga Barão de Cocais a Caeté. Até o momento, cerca de 45% dos serviços previstos já foram executados. São realizados melhoramentos, pavimentação, implantação e restauração de aproximadamente 24 quilômetros, o que contempla obras do contorno de Barão de Cocais, construção de viaduto sobre a ferrovia da Vale e instalação de viaduto metálico sobre a Ferrovia Centro Atlântica (FCA). (Opinião Caeté – Caeté)

Governo comemora decisão do TCU

Quem trafega pela rodovia BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, vai poder contar com mais segurança em breve. Isso porque a duplicação da via foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na terça-feira, 7. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Aro, celebraram a decisão logo após uma reunião com o ministro do TCU, Antônio Anastasia e o ministro dos Transportes, Renan Filho. (Rede Sindijori)

Giro Regional chega em Caratinga

O Giro pela Regional chega à Caratinga, no próximo dia 20, das 18 às 21 horas, na Associação Comercial e Industrial de Caratinga – ACIC, para apresentar aos empresários e toda a comunidade soluções para aumentar a competitividade e sustentabilidade das indústrias locais. A iniciativa visa estreitar o relacionamento entre as entidades e as indústrias, bem como propor e buscar soluções para seus maiores gargalos. (Jornal Diário de Caratinga – Caratinga)

Ouro Branco lança Projeto IPTU Verde

O Projeto IPTU Verde, lançado pela prefeitura de Ouro Branco, tem como objetivo incentivar construções mais sustentáveis e inclusivas, concedendo descontos nos valores do IPTU a contribuintes que adotem determinadas medidas socioambientais em seus imóveis urbanos residenciais. O benefício fiscal é concedido na forma de descontos que podem variar de 2% a 10% no IPTU de acordo com o nível de certificação do imóvel. Para serem elegíveis aos descontos, os contribuintes devem adotar práticas ambientalmente sustentáveis em suas residências, como a captação e reuso de águas pluviais, o uso de materiais sustentáveis na construção, a presença de áreas permeáveis e de espécies arbóreas nativas, a instalação de sistemas de aquecimento solar de água e a utilização de energia fotovoltaica. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Mr. Rock promoverá Festival em Arcos

Sucesso em Formiga e Córrego Fundo, o Festival Estação acontecerá agora na cidade de Arcos. Será no dia 17 de junho, a partir das 13 horas, na Praça de Eventos Joaquim Verdureiro, na Avenida Sanitária. Promovido pelo Mr.Rock Eventos, com apoio da Administração Municipal, o Festival Estação Inverno de Arcos contará com quatro super atrações já confirmadas, além de praça de alimentação completa com vários feirantes, bar completo do Mr. Rock, área kids de recreação, música boa e a vibe maravilhosa que acompanha os eventos do Mr. Rock. (O Pergaminho – Formiga)