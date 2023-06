Uma jovem, de 24 anos, morreu engasgada após tomar um copo d’água, segundo testemunhas. Caso aconteceu em um sítio na zona rural da cidade de Andradas, a 463 km de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (08).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada a comparecer ao local, que era de difícil acesso. Ao chegarem, acompanhados de uma ambulância de pronto atendimento, a vítima Aline Lara de Oliveira Souza, de 24 anos, já estava morta. A equipe de socorro tentou reanimá-la, mas a vítima não reagiu.

De acordo com o relato de testemunhas, Aline e amigos haviam passado a noite bebendo e, em determinado momento, ela se engasgou com um copo d’água. Eles teriam tentado ajudá-la e acionaram socorro. Por telefone, eles seguiram as orientações da atendente, que os orientou a tirar a prótese dentária que a vítima usava,

Questionadas, duas testemunhas negaram terem feito uso de qualquer droga. No entanto, uma das mulheres que estava no local disse que além de bebidas alcoólicas, eles também fizeram uso de cocaína. Segundo ela, um dos presentes foi quem forneceu a droga.

A Polícia Militar, no entanto, não encontrou drogas no local. O corpo foi recolhido pela ambulância e encaminhado para o IML.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura as circunstâncias que envolvem o fato.

