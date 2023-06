O aluguel de imóveis residenciais ficou 12,78% mais caro no último ano em Juiz de Fora. O levantamento considerou a variação dos preços dos anúncios de casas e apartamentos da plataforma entre maio de 2022 e de 2023. Em relação à venda de imóveis, os valores aumentaram 1,44%. Especialistas do ramo imobiliário apontam que o encarecimento acontece, entre outros fatores, por conta do aumento da procura por imóveis após uma demanda reprimida ocasionada pela pandemia da Covid-19. O cálculo do ZAP+ foi feito a partir do preço médio por metro quadrado. Em maio de 2022, o valor para locação era de R$ 14,08 por metro quadrado. O número subiu para R$ 15,88 em maio deste ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Transporte renova frota em Governador Valadares

O transporte coletivo de Governador Valadares está renovando a sua frota com ônibus zero quilômetro. Os novos ônibus são da marca Marcopolo Torino U Ano 2023 e contam com plataforma elevatória para garantir a acessibilidade aos usuários. A Prefeitura informou que desde 2017, 81,4% da frota de ônibus foi renovada, num compromisso do município em garantir mais conforto e segurança aos passageiros. Segundo dados da Prefeitura, em Governador Valadares, aproximadamente 804.972 passageiros utilizam o transporte público mensalmente. A renovação está prevista no contrato firmado entre a Prefeitura e a Mobi – concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Mariana realiza Feirão de Empregos

A Prefeitura de Mariana, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Ação Social, realiza, na próxima quarta-feira, 28, o primeiro Feirão de Empregos de Mariana. O evento vai acontecer no Centro de Convenções do município e serão ofertadas mais de 200 vagas de emprego. A ação busca estreitar a comunicação entre as empresas de Mariana, que ofertam empregos e a população que busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. O feirão conta com empresas instaladas em Mariana e as vagas serão destinadas, preferencialmente, para pessoas da cidade. (O Liberal – Ouro Preto)

Moradores desocuparão área da barragem das Águas Claras

Os proprietários e moradores de chácaras localizadas nas proximidades da barragem das Águas Claras, pertencente às Indústrias Nucleares do Brasil, têm o prazo de 90 dias para desocupar os imóveis e deixar a área. Apesar de a barragem ficar em Caldas, os imóveis estão localizados na zona rural de Andradas e os proprietários das 5 chácaras existentes no local foram notificados pela Defesa Civil daquele município. De acordo com ao Procuradoria-Geral do Município de Andradas, em março de 2022 o Ministério Público Federal (MPF) oficiou o Município, para que informasse quais providências seriam adotadas pela municipalidade em relação à conclusão do Relatório de Barragem de Águas Claras da UDC. (Poços Com – Poços de Caldas)

300 denúncias de violações de Direitos

Números do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que, no primeiro semestre deste ano, foram registradas 314 denúncias de violações de Direitos Humanos em Uberaba. O mês com maior número de registros é maio, com 92. Nos primeiros 15 dias de junho foram registradas 19 denúncias de violações de Direitos Humanos na cidade. No mês de janeiro, o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontou 30 registos no município; em fevereiro, 56; em março, 59, e em abril, 58. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Novos radares eletrônicos em Uberlândia

A Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran) vai instalar radares eletrônicos em dois trechos de trânsito na zona Sul de Uberlândia. Um dos equipamentos de fiscalização é do tipo “avanço sinal luminoso” e será implementado no cruzamento da avenida dos Vinhedos com a rua da Carioca, enquanto o outro é de “excesso de velocidade”, e ficará localizado na avenida Nicomedes Alves dos Santos. A implementação dos radares foi divulgada no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 20. De acordo com a Settran, o início da operação dos equipamentos tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito e reduzir acidentes. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Monlevade terá fiscal de queimadas

Com a chegada do período de seca e a baixa umidade do ar, a Prefeitura de João Monlevade tem intensificado as ações de prevenção e combate às queimadas. Para garantir o cumprimento da legislação, as secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Urbanos disponibilizaram, a partir desta semana, um fiscal exclusivamente para atender as denúncias de queimadas e focos de incêndio. Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Samuel Domingos, a prática de uso de fogo para limpeza de terrenos ainda é comum em João Monlevade, apesar de constituir um crime. O cidadão flagrado ou denunciado por provocar queimadas pode ser autuado e multado. (De Fato Online – Itabira)