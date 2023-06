Na manhã desta terça-feira (20), um acidente foi registrado na AMG-0330, km 6, que liga Carmo do Cajuru a São José dos Salgados. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência.

No local, as autoridades constataram que o condutor do veículo Fiat/Uno, de 44 anos e natural de Pedra Azul-MG, encontrava-se preso nas ferragens, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.

Segundo as informações apuradas, o acidente ocorreu quando o caminhão VW, de maneira inexplicável, o condutor do Fiat/Uno invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o caminhão.

Para realizar o resgate do corpo da vítima fatal, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e realizaram o desencarceramento. Além disso, um perito criminal esteve presente no local para realizar os trabalhos de investigação e coleta de evidências.

Os veículos envolvidos no acidente sofreram danos consideráveis.

