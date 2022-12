Após quase sete anos fechada, a Catedral Basílica Metropolitana Nossa Senhora da Assunção foi reaberta em Mariana. O restauro foi fruto de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Arquidiocese de Mariana e a Prefeitura da cidade. Ao todo, as obras custaram cerca de R$10,5 milhões, advindos de recursos federais. A restauração durou, aproximadamente, seis anos. (O Liberal – Ouro Preto)

Nanuque recebe Expomix Delas

Neste sábado, 17, em Nanuque, no Vale do Mucuri, será realizada a primeira edição da Expomix Delas – feira organizada por mulheres empreendedoras do município, com apoio do Sebrae Minas. Durante o evento, 23 donas de pequenos negócios vão comercializar seus produtos e terão a oportunidade de trocar experiências. Uma das idealizadoras da feira, Fabrícia Novaes contou com o apoio de cursos oferecidos pelo Sebrae Minas, como o Líder Coach, Marketing digital e oratória, e Atendimento e vendas para incrementar a renda e melhorar a gestão do negócio. (Em Tempo – Nanuque)

Entidades e PM fazem ações no Natal em Teófilo Otoni

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO), o Sindcomércio de Teófilo Otoni e Região, e a Associação Comercial e Empresarial (ACE-TO), realizaram uma reunião com a classe lojista, com a participação da Polícia Militar na sede da CDL, para alinhar as ações e planejamento para Operação Natalina 2022, além de passar orientações de prevenção a furtos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais. O tenente Ricardo falou em nome da Polícia Militar, e explanou como serão as medidas de segurança do comércio para evitar furtos e outros crimes que possam acontecer nesse período de grande movimentação no comércio, que é o período natalino. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Rede municipal de Pouso Alegre é destaque no Proerd

441 alunos de cinco escolas de Pouso Alegre receberam os certificados de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), promovido pela Polícia Militar, Instituição parceira da Prefeitura. A solenidade foi realizada no ginásio da Praça de Esportes Municipal Prefeito Alvarim Vieira Rios. “Eu tenho o prazer de acompanhar a história do Proerd, tendo sido um dos colaboradores para a chegada do programa em nossa cidade, ainda enquanto militar. O Proerd é fundamental para a sociedade e leva de maneira bem didática para as nossas crianças o ensino no caminho certo para que se tornem bons cidadãos”, destaca o prefeito Cel Dimas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Companhias de Reis são Patrimônio Cultural

Por iniciativa da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e de Turismo e após estudos das condições históricas, antropológicas, sociológicas e culturais pelo Conselho de Cultura e Patrimônio Histórico, o prefeito Erlisson do Carlinhos assinou o decreto que homologa e declara as Companhias de Reis dos Bairros do Cangalha, Guapiara, Garcias, Pedra, Tamanduá e Nogueiras como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Aiuruoca. O ato constitui um estímulo para que as mesmas permaneçam ativas conservando seus saberes, costumes, crenças, ritos e sabores. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Universidade de Juiz de Fora apresenta Parque

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), realizou a segunda edição do “Café Empresarial”. O evento tem como objetivo apresentar o Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (Partec JF) a potenciais investidores imobiliários. As discussões tiveram como foco os módulos 2 (Cieptec – Distrito Industrial) e 3 (BR-040) do Partec JF, que são voltados para a atração e instalação de empresas inovadoras no município. O encontro buscou discutir propostas de modelo imobiliário, bem como os objetivos estratégicos de investimentos a serem atingidos a longo prazo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Jogos Olímpicos são promovidos em Itatiaiuçu

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, promoveu a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Itatiaiuçu – JOI, com diversas modalidades esportivas e competições entre as escolas do município. O projeto, segundo a secretaria de Educação, teve o objetivo de incentivar, por meio da prática esportiva, a socialização e interação entre as escolas, o desenvolvimento de valores essenciais na cultura do corpo e movimento (união, autoestima, respeito, esportividade, amizade, liderança) e de capacidades físicas, intelectuais e socioemocionais, além de diversas habilidades contempladas na BNCC. (Folha On – Itatiaiuçu)