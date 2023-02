O Carnaval 2023 “Mariana alegria: o retorno da folia” se aproxima! Por esse motivo, a Prefeitura de Mariana por meio das Secretarias de Segurança Pública e Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer, e em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, constantemente têm realizado reuniões de alinhamento, estando também envolvidos os dirigentes dos blocos que, anualmente, desfilam pelas ruas da cidade, artistas que se apresentarão e comerciantes ao entorno dos locais de realização da festa. (O Liberal – Ouro Preto)

Instituto visita Hospital Regional em Teófilo Otoni

O diretor presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, acompanhado do diretor de Gestão Corporativa, Virgílio Baião Carneiro e do consultor do Instituto, Tarcísio Neiva, estiveram em Teófilo Otoni, para acompanhar o andamento das obras do Hospital Regional. O Instituto irá gerir o hospital após finalizadas as obras. O Hospital Regional de Teófilo Otoni é um dos seis hospitais regionais que o governador Romeu Zema assumiu o compromisso de concluir no seu segundo mandato. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Fiemg recebe Zema e entrega pacote

Nesta quarta-feira, 15, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, se encontrou com o Governador do Estado, Romeu Zema, para realizar a entrega de um conjunto de medidas, sugestões e projetos que buscam contribuir com o desenvolvimento do setor produtivo em Minas Gerais. Segundo a Fiemg, as propostas entregues ao Governo de Minas foram organizadas em quatro eixos temáticos: capital humano, ambiente de negócios, infraestrutura e sustentabilidade. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Concursos de Viçosa com cotas

O prefeito de Viçosa, Raimundo Nonato Cardoso, assinou o decreto estabelecendo cotas raciais para o ingresso de negros no Serviço Público Municipal. Desta forma, no mínimo 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos do município, para provimento de cargos efetivos e de processos seletivos para contratação temporária, serão destinadas a negros, negras ou afrodescendentes. O texto ainda define que negros, negras e afrodescendentes são pessoas que se enquadram como pretos, pardos ou denominação equivalente, conforme o estabelecido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). (Além Parahyba – Além Paraíba)

Araxá concede 6% de recomposição

A Prefeitura de Araxá vai realizar a recomposição salarial de 6% para os servidores municipais efetivos, concursados, estáveis, contratados, comissionados, agentes políticos, inativos e pensionistas. O projeto de lei que autoriza o benefício foi aprovado pela Câmara Municipal e será sancionado pelo prefeito Robson Magela. De acordo com o chefe do Executivo, o projeto faz parte da valorização do servidor público municipal. (Correio de Araxá – Araxá)

Patrimônio recebe investimentos de R$6 mi

A Secretaria de Cultura de Lafaiete inicia 2023 com pelo menos quatro projetos de restauro encaminhados. De acordo com o responsável pela pasta, o secretário Geraldo Lafayette, tratam-se de projetos que serão custeados pelo Fundo de Patrimônio Municipal, via Lei Federal de Incentivo à Cultura ou mesmo por meio de Termos de Ajustamento de Conduta, totalizando, pelo menos, R$6.100.000. Bem na entrada da cidade, o Monumento do Trabalhador também deverá receber atenção do poder público em 2023. Conforme situa o secretário de Cultura, existe um inquérito civil público, inclusive, exigindo providências quanto ao bem. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Copasa vai expandir tratamento de esgoto

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) assinou ordem de serviço para execução de obras de esgotamento sanitário nos municípios de Campina Verde e Campo Florido, no Triângulo Mineiro. Ao todo serão investidos cerca de R$10,2 milhões na expansão e melhoria do sistema de esgotamento nos municípios. Em Campina Verde, as obras preveem a melhoria do sistema de esgotamento sanitário, uma vez que o município já conta com a coleta e tratamento do esgoto. A ETE ganhará uma nova estrutura e os reatores (que são estruturas que contém microrganismos responsáveis por fazer a decomposição da matéria orgânica) serão reformados. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

5G em alguns bairros de Juiz de Fora

Exatamente 45 dias após a liberação das frequências utilizadas pelo 5G em Juiz de Fora, usuários da operadora Vivo, que possuam aparelhos compatíveis com a quinta geração de internet móvel, já podem experimentar a nova tecnologia em algumas regiões da cidade. A novidade, que foi confirmada pela operadora à Tribuna, poderá ser notada inicialmente na região central do município, além dos bairros Democrata, na Zona Norte, e Nossa Senhora Aparecida, na Zona Leste. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)