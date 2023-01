O município de Montes Claros adquiriu 7.000 luminárias para iluminação Pública a led, suficientes para iluminar 3.500 quilômetros de vias publicas. O vice-prefeito Guilherme Guimarães explica que desde 2017 já foram substituídos 30 mil pontos de iluminação. No total são 49 mil pontos e até 2024 todos serão substituídos por luminárias de led. Ele explica que as 7 mil luminárias compradas agora são suficientes para atender aproximadamente 200 quilometros de via, e lembra que desde a instalação das luminárias led, Montes Claros economizou com a redução do valor da conta de luz. Agora a proposta é instalar usina fotovoltaica na rodoviária e centro cultural para reduzir os custos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Câmara de Conselheiro Lafaiete devolve mais de meio milhão

A Câmara Municipal de Lafaiete fez a entrega de um cheque simbólico no valor de R$672.559,77 referentes a sobras orçamentárias do exercício de 2022, ao prefeito Mário Marcos. “Em que pese o ano de 2022 ter sido marcado pelos efeitos da alta da inflação, em alguns meses o acumulado alcançou quase 12%, resultando no aumento das despesas correntes contratadas na mesma proporção, ainda assim a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete repassou os valores ao Executivo Municipal”, destacou nota da Câmara. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Coronel Fabriciano e Timóteo terão investimentos

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) definiu o plano de investimentos para os próximos cinco anos. De 2023 a 2027, a Companhia terá como desafio aportar mais de R$ 8,1 bilhões para o avanço do saneamento básico em Minas Gerais. Entre as cidades que aparecem no plano estão Timóteo e Coronel Fabriciano, que necessitam de ampliação no tratamento de esgoto doméstico. A companhia divulgou que “os investimentos aprovados pelo Conselho de Administração, estão em consonância com o Plano de Negócios da empresa, seus compromissos contratuais, bem como para atendimento às metas de universalização propostas no Novo Marco do Saneamento”. (Diário do Aço – Ipatinga)

Valor pago pelo lixo diminuirá em Uberaba

Com mudança em base de cálculo, administração municipal de Uberaba defende que valor médio pago para custeio da coleta de lixo poderá cair em torno de 27% a partir de 2023. Até então, a cobrança era calculada conforme a metragem do imóvel. No próximo ano, o cálculo será feito com base no volume de água consumida. Segundo dados apresentados em coletiva de imprensa, o valor médio da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCRSU) por imóvel em 2022 foi de R$177. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Caetanópolis e Curvelo terão unidades reformadas

Com emissão de ordens de início neste mês, mais duas obras em unidades de Saúde saem do papel para beneficiar a população de duas cidades que integram a Bacia do Paraopeba: Caetanópolis e Curvelo. Em Caetanópolis, o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas será reformado e reestruturado. Ele é o único do município e atende cerca de 20 mil pessoas por ano. Além de pacientes de Caetanópolis, moradores de Araçaí, de Cordisburgo, de Paraopeba e de dois distritos de Curvelo também utilizam a unidade. (Folha de Sabará – Sabará)

Três Corações, cidade de Pelé, decreta luto de 7 dias

A Prefeitura de Três Corações, cidade onde nasceu Pelé, decretou luto de 7 dias devido à morte do Rei. No município, haverá homenagens para o ex-jogador de futebol. Pelé. A Paróquia da Sagrada Família, igreja onde Pelé foi batizado, celebrou várias missas Segundo Lúcio Flávio Burza Lorena, secretário adjunto de Cultura e estudioso da história de Três Corações, a cidade possui quatro locais que fazem referência ao Rei: Parque Dondinho (pai do Pelé), Museu Terra do Rei, Casa Pelé e Monumento na Rodovia Fernão Dias. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)