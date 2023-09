Ao longo da safra 2022/23, as condições climáticas favoráveis contribuíram para que Minas Gerais colhesse mais uma safra recorde de grãos. Conforme os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no encerramento da safra, a produção mineira cresceu 11,2% e chegou a 18,07 milhões de toneladas. Entre os itens cultivados, a soja foi destaque com 8,3 milhões de toneladas, superando, assim, em 10% o volume colhido anteriormente. Os dados do 12º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23 mostram que, no Estado, houve um aumento de 6,7% na área cultivada, que chegou a 4,34 milhões de hectares. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Consulta avalia Saae de Araguari

Em Araguari, até o dia 13 de setembro de 2023, a população, o poder público, o prestador de serviços e os usuários dos serviços prestados pela autarquia Serviço de Água e Esgoto poderão enviar suas contribuições, dúvidas ou sugestões para uma consulta pública. O objetivo é reavaliar as condições gerais da prestação de serviços e das tarifas praticadas na prestação dos serviços de água e esgoto do município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)