Empreendedores do país têm relatado dificuldades no cadastro e na emissão de notas fiscais com abrangência nacional pela plataforma gov.br, determinação que passou a vigorar desde 1º de setembro.

Usuários que tentavam acessar a plataforma nesta semana se depararam com instabilidades seguidas de uma mensagem de erro que impossibilitava o login do contribuinte.

As mensagens são as seguintes:

“Serviço indisponível”;

“Não foi possível acessar a NFSE via GOVBR”;

“Não foi possível efetuar o login no momento, tente novamente mais tarde”, dizia a comunicação em pop-up.

A Receita Federal informou que segue monitorando a situação e que os esforços para a efetiva solução do problema estão sendo empregados.