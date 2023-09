A equipe do Corpo de Bombeiros em Januária, no Norte de Minas, foi acionada para capturar uma cobra dentro de uma casa no município. A visitante inesperada estava em cima do armário da cozinha.

A ocorrência foi na tarde de sexta-feira (8) no bairro Bom Jardim. Utilizando equipamentos de proteção individual e materiais específicos, os bombeiros conseguiram capturar a cobra, que é preta e conhecida como muçurana, medindo, aproximadamente, um metro e meio de comprimento.

Como não apresentava sinais aparentes de ferimentos, a cobra foi solta fora do perímetro urbano, no habitat natural.