Em vídeos que circularam nas redes sociais na manhã deste sábado (9), é possível ver pessoas sendo socorridas após um atropelamento em série durante o “Torneio Leiteiro das Campeãs”, um evento realizado no Estádio Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Uma mulher que estava com uma criança no colo morreu na hora e diversas pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar de Minas, após uma briga, um homem que dirigia um gol teria invadido uma área de pedestres e atropelado diversas pessoas.

Segundo a polícia, várias pessoas deram entrada no hospital local, algumas em estado grave, inclusive o suspeito do crime. O número exato de vítimas e o motivo da possível briga que resultou na tragédia ainda não foi informado.

Por meio de nota publicada nas redes sociais nesta manhã, a prefeitura de Juiz de Fora lamentou o ocorrido.