Após 44 dias de ações integradas de segurança pública com foco no combate à violência contra a mulher, a Operação Shamar, realizada entre forças de segurança e instituições parceiras de todo o Brasil, chegou ao fim.

Em balanço das atividades em todo o país, Minas Gerais registrou números importantes. No estado, 939 pessoas envolvidas em ações de violência doméstica foram presas, 92 mandados de prisão foram cumpridos contra autores desse tipo de violência e 8.725 vítimas foram atendidas. Durante as abordagens também foram apreendidas 84 armas brancas e 120 armas de fogo.

A operação abrangeu os 853 municípios de Minas Gerais, um efetivo de 2.128 policiais e 890 viaturas. As atividades aconteceram entre os dias 1º de agosto e 14 de setembro. Nesse tempo, 953 denúncias foram apuradas, 469 medidas cautelares foram expedidas, 4.490 inquéritos policiais foram abertos e outros 4.196 concluídos, além da condução de 3.916 suspeitos à delegacia.

No ranking nacional relacionado a ações educativas da Shamar, Minas ficou com dois primeiros lugares. O Estado foi responsável por 50% das ações de orientação e panfletagem sobre o tema, com 8.403 atividades das 16.457 realizadas em todo o país. Também foram realizadas 1.523 palestras em escolas e espaços públicos de Minas, o que representa 32,5% do total realizado no Brasil.