O relator e o membro da Comissão de Serviços Públicos Municipais da Câmara Municipal de Formiga, Juarez Carvalho e Luciano do Gás, realizaram uma série de vistorias pela cidade na quinta-feira (6).

Os parlamentares visitaram o Centro de Educação Infantil que está sendo construído no Bairro Geraldo Veloso; as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos Bairros Geraldo Veloso, Vargem Grande e Alvorada; e as obras na rua Celio de Oliveira Guimaraes.

“Notamos, nas três UBS visitadas, a precariedade da estrutura física, com grandes vazamentos e goteiras, tetos caindo e mofo por todo o local usado para atendimento à população. Importante destacar que em algumas unidades faltam, inclusive, profissionais essenciais para uma boa prestação de serviço”, destacaram.

Juarez Carvalho ainda ressaltou que estava voltando a lugares que já tinha visitado há meses e, apesar de ter alertado a Administração Municipal sobre a situação das UBS, tudo continua do mesmo jeito.

Já Luciano do Gás disse que “é inadmissível a população passar por toda essa humilhação, as pessoas estão sendo atendidas sem o mínimo de dignidade. Vamos lutar para que nosso povo tenha um atendimento de saúde de qualidade”.

No Centro de Educação Infantil, os vereadores observaram que a “caixa d’água foi construída em um local inapropriado, vários reparos estão sendo feitos, mas não há uma previsão de entrega deste importante equipamento para o bairro”. Os parlamentares entrarão em contato a empresa que está executando a obra para obter mais informações.

UBS Souza e Silva

O vereador Cabo Cunha, presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, fiscalizou a UBS Souza e Silva, na quarta-feira (5).

Na unidade, o parlamentar verificou que há problemas de escoamento de águas pluviais no telhado do imóvel, o que resulta em diversas goteiras, infiltrações, mofo e problemas com o gesso que reveste o teto. “Parte do gesso que fica em um dos corredores caiu e quase acertou uma funcionária da UBS, poderia ter ocorrido uma tragédia. Os servidores da unidade me informaram que os problemas foram relatados à chefia da Secretaria de Saúde há muito tempo, mas nada foi feito. Eu mesmo estive aqui em março, denunciando os problemas, e nada mudou”, comentou o vereador.

Além disso, a UBS está com problemas nas janelas, que não fecham, não possui sala própria para a equipe de controle de endemias e está com falta de alguns insumos.

Fonte: Câmara Municipal