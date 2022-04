Oito projetos de lei de autoria do Poder Executivo entraram em tramitação durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga nessa segunda-feira (18)

Na tarde desta terça (19), os vereadores membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais do Legislativo, Cabo Cunha (presidente), Juarez Carvalho (relator) e Luciano do Gás (membro) se reuniram para estudar essas propostas e as demais que também tramitam na Casa.

Entre os projetos que começaram a tramitar nesta semana, está o 300/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023.

Outras propostas que receberam atenção especial dos vereadores foram as 306/2022 e 307/2022, que autorizam crédito suplementar ao Poder Executivo para contratar empresas para o fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus, aquisição de materiais de segurança e execução de serviços de sinalização viária.

Os vereadores destacam a importância de estudar minuciosamente todos os projetos, especialmente aqueles com propostas que sejam ligadas às funções inerentes a comissão.

Fonte: Câmara Municipal