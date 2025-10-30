A Prefeitura de Formiga deu mais um passo em direção a uma gestão pública moderna, integrada e participativa. Nessa quarta-feira (29), foi realizada a primeira reunião do Comitê de Governança, órgão criado para aperfeiçoar o planejamento municipal, fortalecer a administração pública e promover maior articulação entre as secretarias e políticas públicas, com participação da sociedade civil.

Presidido pelo prefeito Coronel Laércio, o Comitê de Governança tem caráter consultivo e atua como instância de assessoramento direto ao chefe do Executivo. Sua principal função é analisar cenários, propor diretrizes e subsidiar a tomada de decisões estratégicas, sempre sob a coordenação do prefeito municipal.

O comitê é composto por membros com ampla experiência em gestão, planejamento e atuação social: André Monteiro, Daniel Adão de Oliveira, Eniopaulo Batista Pieroni, Flaviano Costa, Jaqueline Oliveira Azevedo, Leonardo de Almeida Braga, Manoel Gandra Fonseca, Márcio Guilherme Gato de Castro, Marina de Castro Reis, Núbia Pernambuco, Osmar Lourenço Vaz e Rodrigo Assalin Vila Nova.

As reuniões do Comitê de Governança serão mensais e permanentes, com o objetivo de acompanhar indicadores, definir prioridades e promover coerência e continuidade nas políticas municipais. A iniciativa representa um avanço na consolidação de uma gestão participativa e orientada por resultados, comprometida com a eficiência administrativa e o alinhamento das ações municipais aos objetivos de desenvolvimento sustentável de Formiga.

Com a instalação do Comitê, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a boa governança, a gestão baseada em evidências e o fortalecimento institucional, consolidando um modelo administrativo voltado ao futuro da cidade e ao bem-estar da população. Todas as decisões estratégicas resultantes das deliberações do Comitê serão submetidas ao prefeito municipal, responsável pela decisão final sobre cada medida a ser adotada, garantindo suporte técnico e estratégico à gestão pública de Formiga.

Com informações da Prefeitura de Formiga