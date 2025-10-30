O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (30) com representantes da Be8 e da Mercedes-Benz para discutir o incentivo à pesquisa e a inclusão dos biocombustíveis na pauta exportadora brasileira. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do CEO da Be8, Erasmo Carlos Battistella, e do presidente da Mercedes-Benz do Brasil e América Latina, Denis Güven.

Durante a reunião, Lula conheceu os veículos da Rota Sustentável COP30, que utilizam o biocombustível Be8 BeVant, desenvolvido para reduzir em até 99% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao diesel convencional. A iniciativa tem como objetivo testar o desempenho do novo combustível em caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, em uma viagem de cerca de 4 mil quilômetros entre Passo Fundo (RS) e Belém (PA), onde será realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em novembro.

Além dos veículos movidos a BeVant, outros dois modelos abastecidos com diesel B15 — mistura de 15% de biodiesel — também participam da rota para fins comparativos. Segundo Battistella, o novo biocombustível pode substituir o diesel em diversos tipos de motores, sendo especialmente útil em rotas de longa distância, onde a eletrificação enfrenta maiores desafios.

O empresário solicitou apoio do presidente junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para promover os biocombustíveis no mercado internacional. “Isso é uma solução imediata de descarbonização”, afirmou.

Lula sugeriu que os testes com o BeVant sejam realizados também em veículos produzidos pela Mercedes-Benz na Alemanha, com o objetivo de avaliar o potencial de redução de emissões. “Quem sabe a gente possa exportar isso aqui para o mundo. Quem sabe a gente importa caminhão e exporta [biocombustível] para a Alemanha”, declarou.

O presidente ressaltou a capacidade da agricultura brasileira na produção de biocombustíveis e o papel da indústria nacional no desenvolvimento de novas tecnologias. “Com a inteligência humana do Brasil, com engenheiros e engenheiras brasileiros, a gente consegue mostrar ao mundo que a transição energética que o mundo sonha não é tão difícil. Basta ter vontade política e coragem de fazer”, disse.

Apesar do entusiasmo com os biocombustíveis, Lula ponderou que o país não pode abandonar os combustíveis fósseis de forma abrupta. Ele mencionou a polêmica em torno da exploração de petróleo na Margem Equatorial, região no Norte do Brasil considerada promissora em reservas petrolíferas.

Neste mês, a Petrobras recebeu autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar pesquisas exploratórias na área. “É preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil. E para isso a gente tem que pesquisar a Margem Equatorial com o cuidado que o meio ambiente exige”, afirmou Lula, acrescentando que a Petrobras deverá se transformar em uma empresa de energia.

Com informações da Agência Brasil