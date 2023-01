A maioria das empresas hoje em dia está procurando maneiras melhores de “tornar-se verde” ou diminuir sua pegada de carbono. É importante que todos façamos a nossa parte para tornar o ambiente mais limpo para as próximas gerações. É por esse motivo que muitas organizações estão recorrendo aos serviços de digitalização e nuvem para ajudar a reduzir o desperdício de papel e a produção.

Apesar da tendência de tablets, dispositivos inteligentes e escritórios sem papel, o consumo de papel continua a aumentar. Ao implementar a imagem digital em suas operações e tornar a digitalização uma prática regular, você não apenas fará progressos para ajudar o meio ambiente, mas também reduzirá as despesas operacionais e simplificará as soluções de recuperação de documentos.

Além de tudo isso, a reciclagem dos documentos físicos no fim de sua vida útil também é parte muito importante quando pensamos em redução de carbono. Pensando nisso, a destruição segura é a melhor maneira de garantir que seus documentos antigos sejam reciclados. As operações de trituração profissional têm a capacidade de separar toneladas de papel por tipo de material. Isso permite que os recicladores peguem cargas a granel de materiais pré-selecionados dos trituradores.

A maior parte do papel picado que é colocado em lixeiras de reciclagem acaba em aterros sanitários. Atualmente, os resíduos de papel representam 26% de todo o lixo em aterros sanitários. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, lançado pela Associação Brasileiras das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).

A produção de papel e o impacto no meio ambiente

O papel é de fato um recurso renovável, mas isso é apenas parte da história. A própria produção pode ser tremendamente prejudicial ao meio ambiente. Grandes quantidades de óleo, água e vários outros produtos químicos são necessários para fazer o papel que usamos. Para colocar isso em perspectiva, um único pedaço de papel de impressora A4 requer 10 litros de água para ser produzido. Parece muito? Agora imagine que o trabalhador de escritório médio usa 10 mil folhas por ano. Ou seja, sua fabricação é o maior infrator para a produção de gases de efeito estufa.

Por que o consumo de papel está aumentando?

Você pode estar se perguntando como o uso de papel ainda é tão predominante quando existem tantas novas tecnologias. Enquanto muitas empresas estão de fato migrando para tecnologias sem papel, algumas indústrias simplesmente não têm esse luxo.

Não são apenas os escritórios que estão criando esse desperdício. Estudos estimam que, mesmo com essas tecnologias emergentes, o consumo de papel aumentou 400% nos últimos 40 anos. A globalização, a industrialização e as populações crescentes desempenham seu papel. Um relatório feito pela Research Gate apura que até 50% da madeira industrial será usada para a produção de papel em um futuro próximo.

Como a digitalização de documentos pode ajudar a resolver esse problema?

Mesmo que você não esteja preocupado com o meio ambiente, o custo do papel pode ser difícil de ignorar. Algumas estimativas profissionais afirmam que as empresas americanas gastam cerca de US$ 120 milhões anualmente em documentos impressos. É aqui que os serviços de digitalização e nuvem entram em ação.

Além de diminuir a produção e o desperdício de papel, esses serviços facilitam infinitamente a localização e o armazenamento de documentos. Combinando os benefícios ambientais aos serviços de digitalização e armazenamento em nuvem, as organizações podem minimizar o uso de papel, oferecendo uma opção ambientalmente sustentável para residências e empresas gerenciarem registros novos e antigos nos próximos anos.

Práticas de negócios ambientalmente sustentáveis e verdes não são apenas as únicas responsabilidades para as empresas – na verdade, muitas também estão buscando estratégias de gerenciamento de documentos sem papel para otimizar a eficiência do local de trabalho e também reduzir custos.

Como se essas vantagens não bastassem, a maioria dos consumidores procura apoiar empresas que se alinham com seus valores em boas práticas ambientais. Um estudo recente da Unilever descobriu que 87% dos consumidores são mais propensos a comprar produtos de empresas que aderem às práticas verdes. Enquanto 76% dos consumidores disseram que recusariam produtos ou serviços de empresas que não o fazem.

Quando feita corretamente, a digitalização de documentos pode tornar um escritório mais eficiente e menos dispendioso. Embora os impactos ambientais possam não parecer muitos, eles contribuem significativamente para os esforços de conservação que outras empresas ecologicamente conscientes fazem. O papel será sempre uma ferramenta essencial no mundo dos negócios, porém, a forma como você gerencia isso faz toda a diferença para a sua empresa e para o planeta.