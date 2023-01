Um freelancer é um trabalhador autônomo que pode prestar serviços a uma ou várias empresas, controlando a sua carreira, volume de negócios e espaço e horário de trabalho, e definindo os seus rendimentos.

Apesar de ser uma atividade cada vez mais popular, também envolve muitas responsabilidades, permite maior liberdade e acarreta muita instabilidade, sendo necessário que você esteja bem informado.

Conheça sete passos essenciais para iniciar sua atividade como freelancer!

1. Reflita se ser freelancer se adequa a você

A atividade de freelancer exige esforço, dedicação e mentalidade muito próprias, e com rendimentos incertos, dependentes em exclusivo dos serviços e dos clientes angariados.

Para ser freelancer, deve ser disciplinado, organizado, paciente e resiliente, ter uma rotina de trabalho diária e capacidade de angariação de clientes, e ser capaz de suportar, sem grande estresse ou ansiedade, o peso da responsabilidade e a instabilidade de rendimentos. Ao mesmo tempo, deve estar preparado para assumir diversos projetos, e cumprir prazos, ao mesmo tempo que procura novos projetos e clientes.

2. Escolha seu núcleo de negócios e seu público-alvo

Se estiver trabalhando por conta de outrem e quiser iniciar o seu negócio a título individual, como freelancer, na mesma área de atividade, talvez essa questão não se coloque com tanta importância.

No entanto, se pretende iniciar sua atividade de freelancer noutro ramo, convém pensar bem no ramo mais indicado para si, quais suas valências e talento nesse ramo, e como seus serviços se poderão destacar em relação aos seus competidores.

Depois de definir sua área de atividade, você deve fazer um plano de negócios, no qual determine que tipo de trabalhos fornecer (e como), preços, entre outros aspetos importantes. Além disso, convém buscar sua audiência – que tipo de clientes lhe interessam? São de alguma indústria específica? O que esses clientes procuram?

Conhecendo seu público-alvo, você pode adaptar sua procura e filtrar os projetos que quer assumir, bem como, tornar sua imagem e oferta mais à medida desses clientes, posicionando-se de forma a que estes consigam descobrir você.

3. Conheça suas obrigações fiscais

Mesmo trabalhando como freelancer, você possui obrigações fiscais, as quais podem parecer complicadas. Aprenda como declarar renda sendo freelancer, de modo a não ter problemas com a Receita Fiscal.

Do mesmo modo, procure gerir sua carteira, planejando suas receitas e despesas, já que não mais terá direito a benefícios, como planos de saúde e fundos de previdência, ou mesmo a férias remuneradas.

4. Crie sua identidade e website

Chegou a altura de você pensar um pouco como irá publicitar seus serviços – vai usar uma plataforma de trabalho freelancer? Ou já tem clientes ou networking suficiente? Pretende criar sua marca ou constituir sua empresa?

Seja qual for a hipótese, é importante que você crie sua identidade, dando-se a conhecer ao seu público-alvo – através de um logotipo, um currículo, uma lista de serviços a apresentar, etc.

Para publicitar devidamente sua marca e serviços, você pode criar um website. Primeiro, pondere sobre o design e a estrutura. Depois, convém pensar em como o colocar disponível para todo o mundo, através de provedores de hospedagem. Os provedores de hospedagem publicam seu site e garantem uma navegação segura para seus usuários, pelo que escolher um serviço de hospedagem de websites que combine com você é essencial.

Se pretender algo mais simples, crie antes uma página de rede social.

5. Construa seu perfil e portfólio

Quer utilizando plataformas de freelancer, quer criando seu próprio instrumento de trabalho, você necessita desenvolver seu perfil, a constar no seu website, plataforma, currículo ou mesmo no LinkedIn.

Crie um perfil no qual você se descreva enquanto profissional, mencionando seu percurso, seus talentos e méritos, e sua(s) área(s) de especialidade, e informe potenciais clientes dos trabalhos que elabora e a razão pela qual estes o devem contratar.

Não se esqueça de comprovar sua experiência profissional através de um portfólio com trabalhos passados, que evidenciem suas capacidades e talentos. Caso não tenha experiência profissional prévia na área, poderá elaborar seus próprios exemplos.

6. Estabeleça seu preço

Determinar o preço que cobra por projeto apresenta alguma complexidade.

Existem duas formas populares de cobrança – a cobrança à hora, e a cobrança por projeto. Caso decida cobrar um preço por determinado projeto, sem ter em conta as horas trabalhadas, este constituirá um valor fixo. Já um preço à hora está relacionado com o tempo trabalhado, sendo variável.

É importante definir, ainda que em bruto, valores base para projetos, ou um valor/hora a considerar, tendo em conta, não só a sua experiência, como o tempo que irá demorar e a complexidade da causa. Comece por um valor simpático, que lhe permita arranjar clientes, para depois subir preços gradualmente.

7. Pesquise oportunidades

Existem três formas de obter clientes: plataformas de freelancers, nas quais estes apresentam seus serviços ou respondem a ofertas de emprego; rede de contactos; e marketing e outras redes de publicidade.

Se estiver à procura de plataformas de freelancers, explore opções como o ComunicaGeral, o Prolancer, o Upwork, o Freelancer.com, e o 99freelas. Se quiser mais plataformas, consulte esta lista de websites de freelancer para encontrar trabalho.

Procure projetos que você esteja confiante que consiga fazer, dos mais simples aos mais complexos, e comece com calma. Invista em propostas personalizadas para o cliente em questão e vá construindo a sua reputação, solicitando e publicando, se possível, avaliações de clientes satisfeitos.

Não fique desmotivado se demorar algum tempo a ter o seu primeiro projeto – tal é frequente e sucede mesmo a profissionais bastante qualificados. Normalmente, demora três meses a um ano só para estabelecer alguma reputação e contactos no mercado. Depois, chegará a uma altura em que não precisará de buscar novos projetos, estes virão até você.

Conclusão

Ser freelancer é uma atividade que, tendo vários pontos positivos, é também muito exigente e estressante, sendo necessário uma mentalidade e disciplina bastante elevadas.

Com as dicas que lhe apresentamos, no entanto, você ficará apto a iniciar sua carreira como trabalhador independente.

