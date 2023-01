Entidades que representam a comunidade acadêmica e científica brasileira se colocaram à disposição do governo brasileiro, neste sábado (21), para ajudar a “atenuar e solucionar” a crise nas terras Yanomami. A tragédia de saúde pública que atinge a etnia em Roraima motivou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Boa Vista e o anúncio de medidas sanitárias aos indígenas.

Em ofício enviado à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, as entidades que compõem a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro (ICTP.Br), dizem estar “inteiramente à disposição para ajudar a superar esse crítico e vergonhoso momento da história brasileira”.

O documento, que é assinado por entidades como Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), diz que “as estarrecedoras condições de vida e sobrevivência do Povo Yanomami, imerso em crise sanitária e de saúde,envergonha a todos deste país, nos constrange internacionalmente e nos faz perguntar como a sociedade brasileira permitiu que essa tragédia acontecesse”.

“As entidades que compõem a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro – ICTP.Br se colocam inteiramente à disposição do Governo Brasileiro […] para, com nossa rede de influência e ação, colaborar para atenuar e solucionar essa crise, que atinge nossos povos originários que sempre cuidaram desta terra e que beneficiam a todos com seu conhecimento tradicional e herança cultural”, diz o ofício.

A crise humanitária nas terras Yanomami fez com que o Ministério da Saúde declarasse emergência de saúde pública, em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (21). A determinação, assinada pela ministra Nísia Trindade, orienta que haja coordenação para restabelecer o oferecimento de serviços de saúde à população que enfrenta sérios casos de desnutrição, entre outras doenças.

