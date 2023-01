Um homem de 50 anos foi preso na noite deste sábado (21), em Betim, na região metropolitana de BH, transportando um fuzil e mil munições. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ele vinha de Goiás e iria entregar o armamento no Rio de Janeiro. A ocorrência foi por volta de 21h.

Conforme a PM, durante patrulhamento, os militares do Grupo Tático Rodoviário (GTR) receberam as informações de que um homem vindo de Goiânia traria consigo considerável quantidade de munições para desembarcar na rodoviária de Betim. Os policiais então abordaram um ônibus vindo de Anápolis (GO) e, durante entrevista aos passageiros, perceberam nervosismo de um deles.

Quando foi questionado sobre o conteúdo da bolsa que ele carregava, ele não respondeu.Os militares verificaram e constataram que dentro dela havia um fuzil automático 5.56, de origem norte-americana, dois carregadores e 20 caixas contendo mil munições de calibre 9mm.

O suspeito confessou que levaria o material até a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele receberia R$ 3 mil pelo serviço e usaria o dinheiro para pagar dívidas.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Fonte: O Tempo