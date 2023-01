Minas Gerais tem 133 rodovias com interdições parciais ou totais por conta da chuva neste domingo (22). O número faz parte do levantamento feito pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e pela Polícia Militar Rodoviária.

Nas estradas estaduais, são pelo menos 117 pontos interditados parcialmente e 10 completamente bloqueados. Já nas rodovias federias, cinco pontos possuem bloqueios parciais e um total. Atualizada em tempo real, o mapa do DER-MG detalha ocorrências e pode ajudar no planejamento da viagem. Confira o mapa aqui aqui.

Pontos totalmente bloqueados

Rodovia federal

BR 459, km 68 – Senador José Bento – Afundamento da pista. Sem previsão de liberação.

Rodovias estaduais

BR 458 / KM113

LMG 820 / KM3

LMG 760 / KM30

MGC 383 / KM5

MGC 259 / KM393

MGC 259 / KM393

MGC 460 / KM33

LMG 750 / KM7

LMG 746 / KM22

LMG 503 / KM3

Pontos parcialmente bloqueados

Rodovias federais

BR 040, km 745 – Santos Dumont – sentido RJ – Erosão. Trânsito fluindo em uma faixa em cada sentido.

BR 262, km 387 – Florestal – sentido BH – Afundamento da pista. Trânsito fluindo pela pista contrária.

BR 365, km 429 – Patos de Minas – sentido Montes Claros – Erosão. Trânsito fluindo em ambos sentidos, local sinalizado.

BR 381, km 229 – Belo Oriente – INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO sentido BH – Erosão. Local sinalizado.

BR 381, km 342 – Bela Vista de Minas – sentido BH – Afundamento da pista. Trânsito fluindo em meia pista.

Rodovias estaduais

MGC 262 / KM286

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

MG 262 / KM47

BR 356 / KM88

MG 262 / KM70

MGC 354 / KM167,9

MG 235 / KM77

AMG 3225 / KM28

LMG 625 / KM39

MG 232 / KM67

MG 232 / KM31

MG 232 / KM64

MG 232 / KM27

MG 232 / KM62

MG 232 / KM60

MG 232 / KM48

MG 232 / KM38

LMG 758 / KM68

MG 232 / KM24

MG 425 / KM9

MG 329 / KM51

MG 329 / KM50

MG 425 / KM10,4

MG 425 / KM10,7

MG 425 / KM11

MG 425 / KM15,4

LMG 760 / KM6,4

LMG 760 / KM7

LMG 760 / KM9

MG 129 / KM80

MG108 / KM229

MG108 / KM236

MG111 / KM124

AMG2985 / KM8

AMG2906 / KM12

MG 129 / KM185

MG 443 / KM6

MG 129 / KM194

MGC 482 / KM214

MGC 482 / KM220

MG 132 / KM61

BR 494 / KM178

AMG 420 / KM21

MG 132 / KM44

MG 132 / KM37

MG 448 / KM14

MG 135 / KM8

MG 135 / KM9

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MG 452 / KM23

MGC 367 / KM564

MG 010 / KM210

MG 010 / KM198

MG 010 / KM195

LMG 739 / KM24

LMG 739 / KM32

MG 010 / KM138

MG 010 / KM136

LMG 777 / KM31

LMG 777 / KM30

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

LMG 642 / KM2

BR 367 / KM172

MG 205 / KM90

MG 114 / KM36

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM40

MG 114 / KM41

MG 114 / KM42

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM329

LMG 678 / KM47

LMG 678 / KM50

MG 105 / KM192

MGC 418 / KM35

MGC 418 / KM105

MGC 418 / KM174

MGC 418 / KM112

AMG 2805 / KM1

MGC 383 / KM289

MG 158 / KM11

MG 444 /KM19

MGC 491 /KM71

MGC 146 /KM534

MG 129 / KM164

MGC 482 / KM60

MGC 120 / KM636

MGC 265 / KM90

MGC 265 / KM136

MGC 265 / KM119

MGC 265 / KM119

MGC 285 / KM86

MG 126 / KM5

MG 133 / KM23

MG 353 / KM125

AMG 3085 / KM2

MG 353 / KM147

BR 494 / KM139

MGC 369 / KM48

BR 354 / KM586

BR 265 / KM350

MG 170 / KM24,8

MG 117/ KM 74

MGC 259 /KM 225

MGC 259 / KM253

BR365 / KM429

BR381 / KM229

BR 381 / KM342

BR 262 / KM387

BR040 / KM745

BR459 / KM68

Fonte: Itatiaia