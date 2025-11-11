Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). São oferecidas 30 vagas para profissionais das áreas de Ciência da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Psicologia e Medicina.

O salário-base é de R$ 12.502,85, com benefícios que incluem auxílio-alimentação de R$ 2.073,54 e assistência à saúde no valor de R$ 937,64. Após completar um ano de serviço, o servidor poderá receber um adicional de desempenho de até R$ 6.865,00, o que eleva a remuneração total para mais de R$ 20 mil.

O prazo para realizar as inscrições vai até 9 de dezembro deste ano. O edital prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas (PPIQ) e, pela primeira vez na história da instituição, reserva de vagas para pessoas transgênero.

A taxa é de inscrição é de R$ 180. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 25 de janeiro de 2026, em Belo Horizonte, e os locais ainda serão divulgados pela banca organizadora. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial da Cebraspe.

Fonte: Agência Content Box