A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Tarja Preta, com o objetivo de desarticular um esquema de exportação ilegal de medicamentos controlados para os Estados Unidos. A operação contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e de autoridades dos Estados Unidos. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e um dos líderes da organização criminosa foi preso em Orlando, na Flórida.

A Operação Tarja Preta teve como alvo uma rede de exportação ilegal de medicamentos sujeitos a controle especial, incluindo psicotrópicos e substâncias entorpecentes. De acordo com a PF, a ação envolveu a execução de seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, com a participação de quatro pessoas físicas e duas jurídicas diretamente envolvidas no esquema criminoso.

Em nota, a PF informou que o líder da organização foi localizado em Orlando, na Flórida, e preso por oficiais do governo dos Estados Unidos. O criminoso, que será deportado para o Brasil após os trâmites legais, é apontado como um dos responsáveis pela coordenação do esquema. A operação é o desdobramento de investigações iniciadas em 2023, que revelaram uma estrutura criminosa complexa, com uma divisão de tarefas entre fornecedores, intermediários e receptadores.

O grupo investigado realizava remessas internacionais de medicamentos psicotrópicos, como zolpidem, alprazolam, clonazepam, pregabalina e ritalina, sem a exigência de prescrição médica, contrariando as normas sanitárias tanto brasileiras quanto norte-americanas. Algumas dessas remessas foram interceptadas por agentes da PF e do Customs and Border Protection, em colaboração com a Drug Enforcement Administration (DEA), a agência antidrogas dos EUA.

A investigação também revelou movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias suspeitas, indicando fortes indícios de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas. Os envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, entre outros delitos que podem ser identificados durante a continuidade das investigações.

A Operação Tarja Preta destaca a crescente colaboração entre autoridades brasileiras e internacionais no combate ao tráfico de medicamentos controlados e à lavagem de dinheiro, buscando desmantelar redes criminosas que operam em nível transnacional. A ação, que ainda está em andamento, promete trazer mais desdobramentos no combate a esse tipo de crime.

Com informações da Agência Brasil