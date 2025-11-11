Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (11) resultou na morte de duas mulheres na BR-265, entre os municípios de Santana da Vargem e Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, a colisão entre um carro e um caminhão ocorreu por volta das 7h30, na altura do quilômetro 393.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são mãe e filha, de 60 e 35 anos, que estavam no automóvel. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, antes da chegada do socorro. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos técnicos e liberar os corpos.

No caminhão envolvido na batida estavam duas pessoas que sofreram apenas escoriações leves. Elas foram atendidas ainda no local e encaminhadas ao pronto-socorro para avaliação médica.

Vídeo: Reprodução/radio_sucessofm

Com informações do G1 Sul de Minas