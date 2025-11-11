Em 2026, a idade mínima para aposentadoria pelo INSS será novamente ajustada, de acordo com o cronograma da Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Aqueles que ainda não tiverem cumprido os requisitos até o fim de 2025 precisarão se adaptar às novas exigências. A seguir, entenda as mudanças, quem será impactado e como se planejar para garantir o direito adquirido.

A principal mudança que entra em vigor em 2026 diz respeito ao aumento progressivo da idade mínima para aposentadoria, estabelecido pela reforma. O objetivo desse ajuste anual é garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, acompanhando o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. A partir de 2026, as novas exigências para aposentadoria por tempo de contribuição serão:

Mulheres: 59 anos e 6 meses, com 30 anos de contribuição.

Homens: 64 anos e 6 meses, com 35 anos de contribuição.

Esses valores continuarão a subir de forma gradual até atingir os limites finais: 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Quem não tiver cumprido os requisitos até 31 de dezembro de 2025 será impactado por essas novas exigências. A mudança afeta tanto quem segue a regra de idade mínima quanto quem utiliza a regra de pontos (que soma idade e tempo de contribuição). Por outro lado, quem já tiver direito adquirido até o fim de 2025 poderá se aposentar com base nas regras anteriores, mesmo que o pedido de aposentadoria seja feito em 2026. Isso significa que é essencial fazer simulações de aposentadoria antes de tomar a decisão, para garantir as condições mais vantajosas.

Regra de Pontos em 2026

Além do aumento da idade mínima, a regra de pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição, também sofrerá alterações. Em 2026, a exigência será:

Mulheres: 93 pontos (com no mínimo 30 anos de contribuição).

Homens: 103 pontos (com no mínimo 35 anos de contribuição).

Essa regra ainda faz parte do processo de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e pode ser vantajosa para quem começou a trabalhar mais cedo. No entanto, é importante lembrar que, mesmo com a pontuação alcançada, o tempo mínimo de contribuição ainda será exigido.

Modalidades de Pedágio

As modalidades de pedágio, criadas pela reforma de 2019, também continuarão válidas em 2026. O pedágio foi uma alternativa para quem estava perto de se aposentar quando as mudanças começaram a ser implementadas. Há duas modalidades de pedágio:

Pedágio de 100%: O trabalhador precisa cumprir o dobro do tempo que faltava para se aposentar em 2019.

Pedágio de 50%: O trabalhador contribui por metade do tempo que faltava, sem a exigência de idade mínima.

Essas opções ainda são bastante utilizadas por quem já estava no mercado de trabalho há décadas e foi impactado pelas mudanças na reforma. Para quem começou a trabalhar antes dos anos 90, o pedágio pode ser uma alternativa vantajosa.

Como garantir a aposentadoria antes das mudanças?

Para não ser pego de surpresa pelas novas regras, é essencial começar o planejamento previdenciário ainda em 2025. Isso pode evitar atrasos e permitir que você se aposente com as condições mais vantajosas. Aqui estão algumas dicas para garantir sua aposentadoria:

Acesse o aplicativo Meu INSS para conferir o seu tempo de contribuição.

para conferir o seu tempo de contribuição. Simule a aposentadoria com base nas regras atuais e nas futuras.

com base nas regras atuais e nas futuras. Antecipe o pedido de aposentadoria antes do fim de dezembro de 2025, se possível.

de aposentadoria antes do fim de dezembro de 2025, se possível. Se tiver dúvidas, considere procurar a orientação de um advogado previdenciário.

Atenção: Cuidado com golpes

Fique atento: o INSS não entra em contato por telefone ou mensagem pedindo informações pessoais. Todos os pedidos de aposentadoria devem ser feitos exclusivamente pelo portal ou aplicativo oficial Meu INSS. Qualquer outro canal pode ser uma tentativa de golpe.

A partir de 2026, as regras para aposentadoria do INSS mudarão e os segurados precisam se adaptar às novas exigências de idade e tempo de contribuição. Para aqueles que já cumprem os requisitos até 2025, a transição pode ser mais suave, mas quem ainda não alcançou esses critérios precisa planejar sua aposentadoria com antecedência para garantir os melhores benefícios possíveis.

