Uma mulher de 47 anos morreu após o carro que dirigia cair em um abismo às margens da rodovia MG-164, em Itapecerica, na tarde desta terça-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 12h20, no quilômetro 237 da via.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a condutora seguia sentido Pedra do Indaiá/Itapecerica quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, despencando em um abismo. Com o impacto, a mulher foi lançada para fora do carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito da vítima. O corpo foi liberado para uma funerária da cidade.

O veículo teve danos generalizados e foi entregue aos familiares. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e liberou o local após a conclusão dos procedimentos.

Fonte e fotos: PMRv