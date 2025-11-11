A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes e da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá no dia 20 de novembro o “Pedal da Consciência Negra”, evento que integra as comemorações do Dia da Consciência Negra no município.

A concentração dos participantes acontecerá às 7h, na Praça São Vicente Férrer, com saída prevista para às 8h. O passeio ciclístico contará com dois percursos:

– Trajeto maior de 21 km, com ganho de elevação de 378 metros

– Trajeto menor de 9 km, com ganho de elevação de 197 metros.

O percurso terá como ponto final a Praça do Rosário, onde os ciclistas poderão acompanhar uma roda de capoeira. Na sequência, às 11h, será celebrada uma missa na Igreja do Rosário, encerrando as atividades do evento.

O Pedal da Consciência Negra une esporte, cultura e reflexão, proporcionando aos participantes momentos de lazer e valorização da história e da cultura afro-brasileira.

Com informações da Prefeitura de Formiga