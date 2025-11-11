A companhia aérea Qantas divulgou as primeiras imagens da aeronave A350-1000ULR (Ultra Long Range), desenvolvida pela Airbus, que promete realizar voos de até 22 horas sem paradas, conectando diretamente a Austrália a destinos como Londres e Nova York. O modelo integrará o Projeto Sunrise, que prevê a produção de 12 aviões desse tipo, com o primeiro voo comercial programado para o primeiro semestre de 2027.

Avião mais resistente do mundo

O primeiro A350-1000ULR já está em fase final de montagem na fábrica da Airbus, em Toulouse (França), e deve ser entregue à Qantas no fim de 2026. Segundo a companhia, as principais etapas de produção foram concluídas as seções dianteira, central e traseira da fuselagem já foram integradas às asas, cauda e trem de pouso.

Nesta semana, a aeronave será transferida para um novo hangar, onde receberá motores e instrumentos de teste de voo, dando início a um extenso programa de testes previsto para 2026.

A capacidade de permanecer no ar por quase um dia inteiro é possível graças a um tanque adicional de 20 mil litros de combustível e sistemas aprimorados, que permitem reduzir em até quatro horas o tempo total de viagem em comparação a rotas com escalas.

O novo A350 da Qantas será configurado para 238 passageiros, menos do que o layout tradicional do modelo, que comporta mais de 300 assentos. O espaço adicional permitirá a criação de uma área de bem-estar, com apoios para alongamento, programas de exercícios guiados por tela, estação de hidratação e uma seleção de bebidas e lanches.

Além do conforto físico, a companhia afirma que cientistas do sono colaboraram no desenvolvimento de recursos para minimizar o jet lag, como iluminação personalizada e serviço de bordo com horários ajustados ao fuso do destino.

Projeto Sunrise e a história por trás do nome

Batizado em homenagem aos voos “Double Sunrise”, realizados pela Qantas durante a Segunda Guerra Mundial, o Projeto Sunrise busca superar as barreiras geográficas da Austrália, conectando o país a novos destinos sem escalas.

A presidente-executiva da companhia, Vanessa Hudson, destacou a importância histórica da iniciativa: “Dada a posição geográfica da Austrália, a Qantas tem uma longa história de romper barreiras na aviação. O Projeto Sunrise não apenas superará a tirania da distância, mas mudará fundamentalmente a maneira como nossos clientes viajam pelo mundo.”

Com o A350-1000ULR, a Qantas se prepara para operar o voo comercial mais longo do mundo, combinando inovação tecnológica, conforto e sustentabilidade. O novo modelo marca um passo decisivo na evolução das viagens intercontinentais, aproximando a Austrália de destinos antes considerados distantes demais para conexões diretas.

