A cidade de Pains, em Minas Gerais, se prepara para dois dias de comemoração. A programação marcará tanto a chegada do Ano Novo quanto os 82 anos de emancipação político-administrativa do município.

De acordo com a Administração Municipal, os shows acontecerão na Praça Tonico. No dia 31 de dezembro, a animação ficará por conta da Banda Open Farra. Já no dia 1º de janeiro, data oficial do aniversário da cidade, a festa será comandada pela Banda Malta.

A expectativa é reunir moradores e visitantes para celebrar em clima de música e confraternização.

Com informações da Prefeitura de Pains