A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e do Setor do Cadastro Único, informou que algumas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família tiveram o benefício bloqueado ou suspenso por descumprimento da condicionalidade da Educação.

Regularização do benefício

As famílias nessa situação estão sendo convocadas por carta ou mensagem de WhatsApp para comparecer ao setor responsável e agendar atendimento com a Assistente Social do Programa Bolsa Família. No atendimento, será necessário apresentar justificativas sobre o descumprimento e atualizar os dados cadastrais.

O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp (37) 3329-1819.

Importância do comparecimento

De acordo com a Prefeitura, o comparecimento é essencial para a regularização do benefício e para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família. A administração reforça a importância de manter as informações atualizadas e de cumprir todas as condicionalidades exigidas pelo programa federal.

Com informações da Prefeitura de Formiga