A Revista Conexão Ciência Online do Unifor-MG recebeu o conceito B1 do sistema de classificação dos periódicos científicos criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (QUALIS/CAPES).

A metodologia conta com critérios para verificar a qualidade das publicações, analisando os canais com importância para a comunidade científica.

Para o editor-chefe da Conexão Ciência Online, professor Dr. Andrei Pereira Pernambuco, a evolução no conceito, que anteriormente era B3, reafirma o respaldo da Revista diante da comunidade acadêmica e científica. “Demonstra que estamos na direção correta e que as ações tomadas favoreceram o processo editorial e a qualidade da revista. Também é uma motivação para investirmos ainda mais em melhorias, a fim de atingirmos um QUALIS ainda maior nos próximos anos”.

De acordo com o professor, o periódico é publicado trimestralmente, possui proposta interdisciplinar e multidisciplinar e visa socializar e disseminar estudos científicos de instituições e centros de pesquisa do Brasil e do exterior. A primeira edição surgiu em 2003 e, até 2010, teve periodicidade anual. Em 2009, com a implantação do sistema Open Journal System (OJS), tornou-se também on-line. A partir de 2011, as edições passaram a ser semestrais. Ao final de 2015, a versão impressa foi extinta.

“Em março de 2016, um novo conselho editorial assumiu a Conexão Ciência. Desde então, uma série de modificações foram implementadas a fim de internacionalizar a Revista e elevar sua qualidade. O próximo número será publicado neste mês”.

São editores do periódico os professores: Dr. Andrei Pereira Pernambuco, Dr. Heslley Machado Silva, Dra. Daniela Rodrigues Faria Barbosa, Me. José Carlos Leal e Dr. Adriano Alves da Silva.

Submissão

A Conexão Ciência trabalha em fluxo contínuo, aceita submissão de trabalhos de todas as áreas do conhecimento e de qualquer indivíduo ou instituição interessada, contudo, é necessário um cadastro prévio neste link. Em sequência, os autores devem enviar o manuscrito e os demais documentos necessários (página de título, declaração de conflitos de interesse e transferência de direitos autorais) para apreciação dos editores e revisores da Revista, por meio deste link.

O editor-chefe confere a documentação e, caso seja aprovada, é direcionada para o editor de seção, que nomeará no mínimo dois revisores voluntários para uma leitura crítica (profissionais com notório saber na área do artigo e sem vínculo com a revista). O processo é conduzido de forma cegada e por pares.

Após essa etapa, o trabalho retorna aos autores com o parecer de aprovado, reprovado ou com pendências. Antes de publicados, os artigos aprovados passam pela revisão de português e edição de layout. Não há taxas de submissão ou de publicação.

Fonte: Unifor-MG