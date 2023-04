Na tarde dessa segunda-feira (3), a Polícia Civil em Itaúna identificou um estabelecimento que estava sendo utilizado para o desmanche de bicicletas furtadas.

Na oportunidade, os policiais recuperaram duas bicicletas de alto valor, que haviam sido subtraídas nos dias 23 e 24 de março deste ano, e apreenderam considerável quantidade de drogas. Um jovem de 26 anos, que estava no local, foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes.

De acordo com o delegado João Marcos do Amaral Ferreira, as bicicletas foram encontradas pela equipe da PCMG em um lava a jato situado no bairro Morro do Sol em Itaúna.

“No momento da abordagem, o homem de 26 anos realizava o desmonte das bicicletas. Durante buscas no local, foram localizados e apreendidos ainda 24 papelotes de cocaína, três tabletes de maconha, um pote contendo cocaína, três vidros contendo folhas secas de maconha e quatro aparelhos celulares”, detalhou.

Fonte: Polícia Civil