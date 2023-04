O vereador Marcelo Fernandes e o vereador Juarez Carvalho estiveram na Santa Casa de Formiga, no domingo (2), para receber o deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, que se reuniu com a administração do hospital; a gestora executiva Myriam Coelho e o superintendente administrativo Marcos Caetano.

Na oportunidade, o deputado e os vereadores percorreram as dependências da instituição e acompanharam a evolução do hospital. “A nossa Santa Casa está bem estruturada, porém, necessita de melhorias e nós como homens do poder público vamos ajudar no que for preciso. Além disso, é nosso dever desenvolver políticas sérias e resolutivas para auxiliar os gestores e para garantir o bem-estar dos usuários, comentou Marcelo Fernandes.

Antônio Carlos também parabenizou a administração e comunicou durante o encontro a indicação parlamentar de uma verba no valor de R$180 mil, que será aplicada nas melhorias da entidade, visando no bem-estar da comunidade formiguense e região.

Durante o encontro também esteve presente os amigos formiguenses do deputado Antônio Carlos, Pedro Borges, o coordenador de Esportes, da Secretaria de Educação, Célio Pacheco, e o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, padre Almerindo da Silveira.

Fonte: Câmara Municipal