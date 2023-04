Lavras teve uma morte por chikungunya confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O município tem também dois óbitos por dengue registrados. A cidade é primeira do Sul de Minas e apenas a quarta do estado com óbito pelo vírus.

Além da morte por chikungunya, Lavras tem ainda dois óbitos em decorrência da dengue confirmados. Os dados foram divulgados no boletim semanal da SES-MG, publicado na segunda-feira (4).

A Secretaria Municipal de Saúde de Lavras também confirmou um óbito em decorrência da chikungunya. Detalhes sobre a vítima não foram divulgadas.

Lavras ainda contabiliza, conforme a Secretaria de Estado de Saúde de MG, 929 casos confirmados de dengue.

Mortes por chikungunya

Lavras é a quarta cidade de Minas Gerais a confirmar uma morte por chikungunya.

Os outros municípios do estado com óbitos registrados pela SES-MG são Montes Claros, Ponte Nova e Joaíma.

Montes Claros possui três mortes pela doença, enquanto Ponte Nova e Joaíma têm uma em cada.

Dengue na região

Em relação à dengue, além das duas mortes em Lavras, a secretaria estadual confirmou óbitos também em Passos e São Sebastião do Paraíso.

Em Passos, foram três mortes em decorrência da dengue, enquanto São Sebastião do Paraíso contabiliza uma.

Fonte: G1 Sul de Minas