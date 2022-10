Uma mulher de 54 anos, que estava acamada, recuperando-se de um AVC, foi atacada e morta pelos próprios cães da raça rottweiler na manhã deste domingo (9), no Jardim Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte.

Os dois animais, um macho e uma fêmea, foram capturados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Centro de Zoonoses da capital. De acordo com os militares, os animais estavam bastante agressivos.

A vítima foi encontrada sem vida pela filha que havia saído para trabalhar. Ela apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço. Quando os Bombeiros chegaram no local, já havia uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da mulher de 54 anos.

Segundo informações dos parentes, os dois cães moravam com a família há cinco anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Fonte: Hoje em Dia