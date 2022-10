Estão abertas até o dia 21 de outubro as inscrições do Processo Seletivo Simplificado 007/2022, especial para contratação temporária e para formação de Cadastro de Reserva de profissionais do CIS-URG Oeste.

Para os cargos de condutor socorrista, as vagas são nas cidades de Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Bonfim, Cláudio, Campo Belo, Candeias, Carmópolis de Minas, Cristais, Divinópolis, Dores do Indaiá, Itaguara, Itapecerica, Luz, Mateus Leme, Martinho Campos, Nova Serrana, Oliveira, Pains. Pará de Minas, Pitangui, Santo Antônio do Amparo e Santo Antônio do Monte.

Vagas para médico nas cidades de Brumadinho, Campo Belo, Divinópolis, Formiga, Itaúna, Juatuba, Luz, Nova Serrana, Oliveira e Pará de Minas.

Para técnico de Enfermagem, há vagas em Arcos, Carmópolis de Minas, Dores do Indaiá, Itaguara, Luz, Martinho Campos e Oliveira.

O edital com todas as informações, assim como os formulários de inscrição, pode ser acessados pelo link: https://cisurg.oeste.mg.gov.br/edital-do-processo-seletivo-simplificado-007-2022/.

Cronograma:

07/10/2022: Publicação do edital

08/10/2022 a 21/10/2022: Período de Inscrições

07/11/2022: Resultado preliminar da Etapa Única – Análise Curricular

08/11/2022 a 09/11/2022: Período de interposição de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

10/11/2022: Resultado de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

11/11/2022: Resultado Final da Etapa Única – Análise Curricular e do Processo Seletivo Simplificado

11/11/2022: Homologação do Processo Seletivo Simplificado

Os candidatos devem ler atentamente o edital e seguir todas as orientações para a efetivação da inscrição, pois aquela que não cumprir todos os requisitos previstos não será válida.

Fonte: Samu