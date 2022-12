Desde 2015, as coberturas vacinais vêm caindo, de uma forma geral, no Brasil, o que acende um alerta para o retorno de doenças infecciosas que, antes, foram consideradas controladas justamente por conta da imunização, como a poliomielite, a rubéola e o sarampo. Em Juiz de Fora, a situação é a mesma observada em grande parte do país. De acordo com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, o Município não alcançou 95% da cobertura para nenhuma destas vacinas em 2022, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Especialistas advertem sobre os riscos por trás da baixa procura pela imunização. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Foro Eleitoral de Caratinga doa álcool

O Foro Eleitoral de Caratinga realizou a doação de 1.750 frascos de álcool em gel que não foram utilizados nas eleições 2022 para diversas entidades. O juiz eleitoral Consuelo Silveira Neto destacou a iniciativa da Justiça Eleitoral. “Mais um compromisso reforçando aqueles que são já institucionais, de compartilhar, contribuir para que a sociedade possa se desenvolver de forma sadia. Esses frascos de álcool não chegaram a ser utilizados, foram disponibilizados no dia da Eleição e a Justiça Eleitoral com o compromisso de ajudar a comunidade está doando esses frascos para as entidades aqui da nossa cidade e região”. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Erosão cresce na MG-129 em Conselheiro Lafaiete

Com a intensificação das chuvas, o Brasil tem assistido a uma série de problemas que poderiam ser evitados, caso as atitudes certas tivessem sido tomadas em tempo hábil. E é um cenário assim que se desenha na MG-129. Uma erosão vem engolindo a sustentação da pista, que é submetida a um intenso trânsito de veículos pesados. A situação tem se agravado com o tempo, e é bem provável que o período mais crítico seja enfrentado sem qualquer obra de recuperação. O buraco, que possui cerca de 10 metros de diâmetro e outros tantos de profundidade, está a poucos metros da estrada, que faz a ligação entre Lafaiete e Ouro Branco. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Gabriel Garcia empossado na ABCZ em Uberaba

Gabriel Garcia Cid, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu eleito para o triênio 2023-2025, assinou no final de semana o Termo de Compromisso e Posse da ABCZ. A assinatura ocorreu na secretaria geral da Associação. Além do novo presidente, também assinaram o Termo os dezesseis membros da diretoria para a nova gestão. O documento exige fiel cumprimento do estatuto social da ABCZ e o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da Associação e da pecuária zebuína nacional. Gabriel é o 28º presidente da ABCZ e assumirá a gestão a partir de 1 de janeiro de 2023. (Jornal de Uberaba)

Projeto gera 20 startups em Varginha

Os PICs – Projetos Interdisciplinares de Curso – propõem a integração dos conteúdos desenvolvidos no período de cada curso de graduação do Unis em forma de projetos de diversos temas relevantes. Dessa forma, a instituição oportuniza ao aluno uma formação humana e social e também o conscientiza sobre a necessidade da contribuição dele para o desenvolvimento da região no qual está inserido. Os TCCs – Trabalhos de Conclusão de Curso – constituem em uma forma de o aluno testar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com o intuito de aliar temas de interesse pessoal a assuntos relevantes para o mercado. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Valadares terá novo Museu da Cidade

Em um comunicado a Prefeitura de Valadares confirmou a construção do novo Museu da Cidade, em parte do espaço da Praça Getúlio Vargas, no bairro de Lourdes. No local também será instalado o Centro de Informação Técnica da Fundação Renova. De acordo com Diário Oficial do Município, o espaço para a realização da obra foi concedido pelo Poder Executivo do município, no dia 27 de outubro deste ano, à Fundação Renova, que será a responsável pela apresentação do projeto estrutural e a gestão da construção do novo museu. O documento também informa que a construção do novo Museu da Cidade (incluindo a jardinagem) ocupará 10% da área total da praça, o que representa 761,67 m². (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)