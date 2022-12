Na sexta-feira (16), foi realizada a posse da nova diretoria do Consep para o biênio de 2023/2024, que ocorreu na sede administrativa do conselho, localizada no Terminal Rodoviário.

A reunião de posse da nova diretoria contou com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal (Penitenciária de Formiga), TG 04-030, 16ª Subseção da OAB de Formiga, Consep de Córrego Fundo, vereador Cid Corrêa, conselheiros fiscais e deliberativos e convidados da nova diretoria.

Novo presidente

A nova presidência será exercida pelo atual assessor jurídico da entidade, o advogado Marcus Phillipe Vieira.

Conselheiro desde 2013, é advogado e pós-graduado em Direito Público, e também é presidente da Comissão de Direito Animal da 16ª Subseção da OAB Formiga.

O novo presidente lembrou da importância da parceria do Consep junto aos órgãos de segurança pública na cidade, bem como destacou os baixos índices de criminalidade no município, graças a interação dos órgãos de segurança pública e comunidade.

Ele destacou ainda que retornará na sua gestão o projeto “Consep nos bairros”, que consiste em reuniões com as associações de bairro para escutar e buscar soluções para a necessidade de cada bairro, bem como, fomentará projetos de associações de bairro que foquem na segurança pública.

O Consep

Fundado em 26 de junho de 2007, o Consep é uma organização fundamentada no art. 1º II, 5º XVII e 144 caput, primeira parte, todos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e formatada nos parâmetros estabelecidos na Diretriz 05/2002-CG da PMMG, e tem por finalidade genérica fomentar e colaborar nas atividades de prevenção e manutenção da Ordem Pública, a cargo da fração local das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, além de outras Instituições e órgãos públicos envolvidos com as questões de segurança pública e defesa social, com vistas à maior eficiência, presteza e controle de suas ações em prol da comunidade.

Diretoria Eleita Para O Biênio 2023/2024

Presidente: Marcus Phillipe Vieira

Vice-Presidente: Cirlanda Marques Chaves

Diretor-Administrativo: Luiz Gustavo de Sousa Tatagiba

Diretor- Administrativo Adjunto: Maria Elizabeth de Gouvêa

Diretor-Financeiro: João Adolfo Segundo

Diretor-Financeiro Adjunto: José Maria da Silveira

Conselho Deliberativo: Titulares

Wilson alves figueira

Daniela dos Santos Ribeiro de Souza

Conceição Aparecida Amorim Ventura

Conselho Deliberativo: Suplentes

Everson de Sousa

João Evangelista de Assis Chagas

Luiz Fernandes Andrade Júnior

Conselho Fiscal: Titulares

Jorge Zaidan Viana de Oliveira

Elton Jesus de Souza

Cristiano José da Silva

Conselho Fiscal: Suplentes

Adriane alvarenga

Wilson José da Silva

Marcos Alberto de Resende

Assessora Jurídica: Tamara Rodrigues do Couto.

Fonte: Consep